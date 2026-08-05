Roma, Ryan Friedkin in campo: assiste all’allenamento in Galles
Il vicepresidente della Roma è sbarcato ieri a Cardiff e dopo aver visto l’amichevole è presente anche nel resort
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INVIATO A CARDIFF. Una presenza in più per la Roma in ritiro in Galles. Ryan Friedkin dopo aver assistito all’amichevole di ieri contro il Newport County, oggi si è intrattenuto con la dirigenza giallorossa anche nel resort ad Hansel, a pochi chilometri da Cardiff. Il tenutario della Roma nel pomeriggio è sceso in campo per assistere all’allenamento della squadra tra campo e spogliatoio, per dare il proprio sostegno all’allenatore e salutare i giocatori.
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