Roma, Ryan Friedkin in campo: assiste all’allenamento in Galles

INVIATO A CARDIFF. Una presenza in più per la Roma in ritiro in Galles. Ryan Friedkin dopo aver assistito all’amichevole di ieri contro il Newport County, oggi si è intrattenuto con la dirigenza giallorossa anche nel resort ad Hansel, a pochi chilometri da Cardiff. Il tenutario della Roma nel pomeriggio è sceso in campo per assistere all’allenamento della squadra tra campo e spogliatoio, per dare il proprio sostegno all’allenatore e salutare i giocatori.