Roma, formalità burocratica per Molina: ecco quando arriva nella Capitale  

INVIATO A CARDIFF - L’attesa sta per finire. Nahuel Molina è pronto a vestirsi di giallorosso e a diventare il padrone della fascia destra. L’argentino, reduce dal Mondiale, si sta ancora godendo gli ultimi giorni di vacanza, ma il suo sbarco nella Capitale è ormai dietro l’angolo: l’arrivo per le visite mediche è previsto tra l’8 e l’11 agosto, giorno in cui la Roma farà rientro a Trigoria dopo il periodo di riposo successivo al ritiro gallese.