Roma, formalità burocratica per Molina: ecco quando arriva nella Capitale
INVIATO A CARDIFF - L’attesa sta per finire. Nahuel Molina è pronto a vestirsi di giallorosso e a diventare il padrone della fascia destra. L’argentino, reduce dal Mondiale, si sta ancora godendo gli ultimi giorni di vacanza, ma il suo sbarco nella Capitale è ormai dietro l’angolo: l’arrivo per le visite mediche è previsto tra l’8 e l’11 agosto, giorno in cui la Roma farà rientro a Trigoria dopo il periodo di riposo successivo al ritiro gallese.
Molina sta completando le pratiche per la cittadinanza spagnola
Nel frattempo il difensore sta completando tutte le pratiche necessarie per ottenere la cittadinanza spagnola, che negli anni all’Atletico non aveva chiesto. Un passaggio importante anche dal punto di vista burocratico: consentirà infatti alla Roma di lasciare libero lo slot destinato agli extracomunitari, mantenendo così un margine di manovra prezioso per questa finestra di mercato o, eventualmente, per quella invernale.
Molina e Wesley, esterni su misura per Gasperini
Con Molina sulla destra e Wesley destinato a presidiare la corsia opposta, prende forma una coppia di esterni costruita su misura per il calcio di Gasperini: velocità, intensità, spinta continua e capacità di incidere in entrambe le fasi.
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