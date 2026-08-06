Pellegrini a un passo dalla firma con la Roma: l'accordo è sempre più vicino

Il rinnovo di Lorenzo Pellegrini con la Roma è sempre più vicino. Il trequartista, il cui contratto è scaduto lo scorso 30 giugno, è pronto a sottoscrivere un nuovo accordo con il club giallorosso. In queste ultime ore le parti stanno trattando in maniera intensa. Al momento mancano ancora dei passaggi formali prima che il nuovo contratto sia definito, ma la fumata bianca è sempre più vicina.

Pellegrini, sempre più vicina la firma sul contratto

L'accordo tra la Roma e l'entourage di Pellegrini per il nuovo contratto è a un passo. Il momento per limare gli ultimi dettagli è arrivato: la durata sarà di un anno con opzione per un altro. Il giocatore guadagnerà 3 milioni di euro, bonus inclusi. Questo quanto raggiunto al termine di una trattativa nella quale la società non ha avuto fretta, in quanto il calciatore non potrebbe allenarsi a pieno regime in questi giorni a causa dei postumi di un intervento chirurgico effettuato in gran segreto in Finlandia dallo specialista prof. Lempainen subito dopo la fine del campionato. L'operazione ha avuto lo scopo di pulire la cicatrice infiammata dell’operazione di maggio del 2025 al tendine del retto femorale della coscia destra.