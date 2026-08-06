Angelino saluta la Roma: "Un orgoglio indossare questa maglia. Indelebile il calore dell'Olimpico"

Angelino: "Un orgoglio indossare la maglia della Roma"

La lettera di Angelino prosegue in questa maniera: "È stato un orgoglio indossare questa maglia e difendere i colori giallorossi. Fin dal primo giorno mi sono sentito parte di una grande e accogliente famiglia e giocare ogni partita all'Olimpico è stato un privilegio che ricorderò sempre con affetto". Il giocatore ha esplicitato quanto vissuto durante il periodo nella Capitale: "Lasciare Roma non è mai facile e una parte di me resterà sempre qui, tra momenti indimenticabili, grandi compagni, tanti insegnamenti e l'onore di aver rappresentato un club con una storia immensa".