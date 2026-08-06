Angelino saluta la Roma: "Un orgoglio indossare questa maglia. Indelebile il calore dell'Olimpico"
"Grazie, Roma". Si apre così la dedica di Angelino al club giallorosso. Il terzino spagnolo ha pubblicato il messaggio in una storia sul proprio profilo Instagram qualche ora dopo l'ufficialità del suo trasferimento in prestito con diritto di riscatto al Deportivo La Coruña. Angelino lascia la Roma dopo due stagioni e mezzo.
Angelino: "Un orgoglio indossare la maglia della Roma"
La lettera di Angelino prosegue in questa maniera: "È stato un orgoglio indossare questa maglia e difendere i colori giallorossi. Fin dal primo giorno mi sono sentito parte di una grande e accogliente famiglia e giocare ogni partita all'Olimpico è stato un privilegio che ricorderò sempre con affetto". Il giocatore ha esplicitato quanto vissuto durante il periodo nella Capitale: "Lasciare Roma non è mai facile e una parte di me resterà sempre qui, tra momenti indimenticabili, grandi compagni, tanti insegnamenti e l'onore di aver rappresentato un club con una storia immensa".
"Il calore dell'Olimpico resterà indelebile"
Il messaggio di Angelino si è chiuso con i ringraziamenti: "Grazie alla società, allo staff tecnico, a tutte le persone che lavorano ogni giorno per questo club. Ma soprattutto, grazie a voi tifosi per avermi fatto sempre sentire uno di voi. La vostra presenza e il vostro supporto hanno reso quest'esperienza unica e il ricordo del calore dell'Olimpico resterà indelebile. Vi auguro il meglio per il futuro!".
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