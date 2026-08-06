Castro, l'intervista esclusiva oggi in edicola sul Corriere dello Sport - Stadio
Un appuntamento dal non perdere oggi in edicola sul Corriere dello Sport. L'inviato in Galles Jacopo Aliprandi ha intervistato in esclusiva Santiago Castro, attaccante argentino e nuovo rinforzo giallorosso arrivato dal mercato, fresco dal suo primo gol con la maglia della Roma durante l'amichevole contro il Newport County. In edicola oggi, venerdì 7 agosto, e poi disponbile anche sul sito del Corriere dello Sport - Stadio.
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