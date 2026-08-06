Un appuntamento dal non perdere oggi in edicola sul Corriere dello Sport. L'inviato in Galles Jacopo Aliprandi ha intervistato in esclusiva Santiago Castro, attaccante argentino e nuovo rinforzo giallorosso arrivato dal mercato, fresco dal suo primo gol con la maglia della Roma durante l'amichevole contro il Newport County. In edicola oggi, venerdì 7 agosto, e poi disponbile anche sul sito del Corriere dello Sport - Stadio.