Castro, l'intervista esclusiva oggi in edicola sul Corriere dello Sport - Stadio

Appuntamento da non perdere: l'inviato Jacopo Aliprandi intervista l'attaccante giallorosso, nuovo rinforzo dal mercato per Gasperini

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Pubblicato il 06.08.2026, 18:30 (Aggiornato il 06.08.2026, 23:28)

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Un appuntamento dal non perdere oggi in edicola sul Corriere dello Sport. L'inviato in Galles Jacopo Aliprandi ha intervistato in esclusiva Santiago Castro, attaccante argentino e nuovo rinforzo giallorosso arrivato dal mercato, fresco dal suo primo gol con la maglia della Roma durante l'amichevole contro il Newport County. In edicola oggi, venerdì 7 agosto, e poi disponbile anche sul sito del Corriere dello Sport - Stadio.

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