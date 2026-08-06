Retroscena Gasperini, il mistero dell’intervista saltata a Sky: “Aveva dei meeting”
"Motivi indipendenti dalla sua e dalla nostra volontà". Così Sky Sport ha annunciato che Gian Piero Gasperini non sarebbe più intervenuto, come inizialmente previsto, in collegamento dal ritiro della Roma a Cardiff nel corso di Sky Sport “Speciale Calciomercato”.
Gasperini salta l'intervista a Sky: la spiegazione
La giornalista Sky inviata in Galles ha spiegato: "Gasperini si è scusato, recupererà presto, non appena sarà possibile, ma in questo momento è impegnato in vari meeting. Data la presenza della società in ritiro chissà che non ci siano proprio in queste ore degli incontri. Ore impegnative sul fronte mercato, diciamo così. La priorità resta sempre quella dell'esterno".
Vicino il rinnovo di Pellegrini, Molina atteso a Roma
Di certo, come raccontato nel corso della giornata, il rinnovo di Pellegrini è sempre più vicino, mentre Molina è atteso a Roma per le visite mediche nei prossimi giorni. Prosegue la ricerca dell'esterno d'attacco che chiede Gasperini. Sui social i tifosi si interrogano sul motivo dell'assenza del tecnico all'appuntamento annunciato su Sky.
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