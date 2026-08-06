Retroscena Gasperini, il mistero dell’intervista saltata a Sky: “Aveva dei meeting”

"Motivi indipendenti dalla sua e dalla nostra volontà". Così Sky Sport ha annunciato che Gian Piero Gasperini non sarebbe più intervenuto, come inizialmente previsto, in collegamento dal ritiro della Roma a Cardiff nel corso di Sky Sport “Speciale Calciomercato”.

Gasperini salta l'intervista a Sky: la spiegazione

La giornalista Sky inviata in Galles ha spiegato: "Gasperini si è scusato, recupererà presto, non appena sarà possibile, ma in questo momento è impegnato in vari meeting. Data la presenza della società in ritiro chissà che non ci siano proprio in queste ore degli incontri. Ore impegnative sul fronte mercato, diciamo così. La priorità resta sempre quella dell'esterno".