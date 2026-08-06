Retroscena Gasperini, il mistero dell’intervista saltata a Sky: “Aveva dei meeting”

L'allenatore dei giallorossi era atteso in collegamento dal ritiro della Roma a Cardiff ma non è intervenuto scusandosi: i tifosi si interrogano sui social sul motivo dell'assenza del tecnico

2 min

Pubblicato il 06.08.2026, 23:16 (Aggiornato il 06.08.2026, 23:40)

GasperiniRomaCalciomercato
RomaRoma Tutte le notizie sulla squadra

"Motivi indipendenti dalla sua e dalla nostra volontà". Così Sky Sport ha annunciato che Gian Piero Gasperini non sarebbe più intervenuto, come inizialmente previsto, in collegamento dal ritiro della Roma a Cardiff nel corso di Sky Sport “Speciale Calciomercato”.

Roma in Galles: da Castro a Koulierakis, si lavora sodo tra campo e palestra
Guarda la gallery

Gasperini salta l'intervista a Sky: la spiegazione

La giornalista Sky inviata in Galles ha spiegato: "Gasperini si è scusato, recupererà presto, non appena sarà possibile, ma in questo momento è impegnato in vari meeting. Data la presenza della società in ritiro chissà che non ci siano proprio in queste ore degli incontri. Ore impegnative sul fronte mercato, diciamo così. La priorità resta sempre quella dell'esterno".

La Roma presenta la seconda maglia: Malen, Wesley e Dybala si mettono in posa
Guarda la gallery

Vicino il rinnovo di Pellegrini, Molina atteso a Roma

Di certo, come raccontato nel corso della giornata, il rinnovo di Pellegrini è sempre più vicino, mentre Molina è atteso a Roma per le visite mediche nei prossimi giorni. Prosegue la ricerca dell'esterno d'attacco che chiede Gasperini. Sui social i tifosi si interrogano sul motivo dell'assenza del tecnico all'appuntamento annunciato su Sky.

Tutte le news
Roma

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS