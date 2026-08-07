Perché Pellegrini rinnoverà per un anno solo, quanto guadagnerà e i dettagli di un contratto ancora da firmare

INVIATO A CARDIFF - Le ore decisive per scri vere un nuovo futuro insieme. Dopo mesi di trattative e un contratto ormai scaduto da tempo, la Roma e Lorenzo Pellegrini sono sempre più vicini a trovare un'intesa definitiva per proseguire insieme. La volontà di entrambe le parti è quella di arrivare alla fumata bianca e cresce l'ottimismo per arrivare a una fumata bianca in tempi rapidi, rapidissimi. Romano e romanista, leader dello spogliatoio, Pellegrini rappresenta un punto di riferimento per Gasperini, per i compagni e naturalmente per i tifosi, che sperano di rivederlo presto a Trigoria. L'obiettivo di Lorenzo è quello di ricevere una chiamata dalla Roma nelle prossime 48 ore per chiudere la trattativa e presentarsi a Trigoria l'11 agosto, quando la squadra tornerà ad allenarsi.

L'operazione Pellegrini

La Roma sta lavorando per chiudere un'intesa sulla base di un contratto di un anno con opzione per una seconda stagione legata alle presenze. È questa, al momento, la formula verso la quale è orientato anche il centrocampista, che sarebbe disposto ad accettare un accordo diverso rispetto a quello immaginato inizialmente con un biennale più un altro anno. L'ingaggio si aggirerà intorno ai tre milioni di euro, bonus inclusi, ma saranno i prossimi contatti a stabilire se arriverà la tanto attesa fumata bianca.

Il recupero di Pellegrini

Nel frattempo Pellegrini continua il percorso di recupero dall'infortunio. L'ultima visita ha dato riscontri positivi e il rientro in campo resta previsto orientativamente per metà settembre. Le sensazioni sono incoraggianti grazie al lavoro svolto durante l'estate con il professor Maggesi e il preparatore Mafrica, che gli ha permesso di essere ora in buone condizioni fisiche.