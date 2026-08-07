Molina, arrivo previsto entro martedì: il dettaglio burocratico

L’attesa è quasi finita.: l’argentino, ancora in vacanza dopo il Mondiale, è atteso nella Capitale tra l’8 e l’11 agosto per sostenere le visite mediche, in coincidenza con il rientro della squadra a Trigoria dopo il riposo post ritiro. Per Gasperini è una notizia che vale doppio. La fascia destra avrà finalmente il suo padrone, mentre Wesley è destinato a occupare quella sinistra, formando una coppia di esterni costruita per garantire intensità, corsa e spinta continua. Nel frattempo, non richiesta negli anni all'Atletico. Un passaggio importante anche per la Roma, che in questo modo potrà lasciare libero lo slot da extracomunitario, conservando una preziosa carta da giocare in questa sessione di mercato o nella finestra invernale. Un dettaglio burocratico che può rivelarsi strategico per le prossime mosse giallorosse.