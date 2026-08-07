Pellegrini, arrivata la firma sul contratto: Lorenzo resta alla Roma nell'anno che porta al centenario

Dove non sono arrivate le trattative, è arrivato l'amore. Lorenzo Pellegrini resta alla Roma per un'altra stagione, quella del centenario. Per uno come lui, nato e cresciuto a Trigoria, mica poco. Il capitano di Tirana, tra i leader dello spogliatoio romanista, ha firmato oggi, sette agosto. Anche questo, mica poco, visto che il sette è il suo numero di maglia. Pellegrini ha scelto per amore. Ed è la verità. Perché lui avrebbe voluto un contratto più lungo, il problema era la durata, non i soldi. La Roma, invece, nicchiava. Prendeva tempo, anche per le condizioni fisiche non ottimali del giocatore. Le premesse perché tutto saltasse c'erano. La Juve chiedeva, al netto di assurde follie su visite mediche segrete, da Turchia e Arabia le telefonate ci sono state e anche piuttosto insistenti, ma alla fine Pellegrini, ascoltando soprattutto se stesso, ha deciso: ancora un anno, ancora amore, ancora Roma.