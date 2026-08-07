Parla Read: "Non sono deluso dal mancato trasferimento alla Roma"
Givairo Read, intervenuto ai microfoni di Espn, commenta per la prima volta il mancato trasferimento alla Roma e opta per il disincanto, nonostante abbia cullato nelle ultime settimane il sogno di passare in giallorosso.
Le pretese del Feyenoord e la pazienza di D'Amico
La trattativa tra Roma e Feyenoord era in piedi ormai da settimane, il tecnico giallorosso Gasperini aveva personalmente contattato il giocatore per invogliarlo al trasferimento e l'intesa dei club sembrava ad un passo. Un passo troppo lungo però, almeno per il direttore sportivo romanista D'Amico, che fiutata la strategia olandese per strappare il massimo possibile, si era creato l'alternativa: colpo Molina e bye bye Read.
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