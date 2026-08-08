Rinnovi Roma, la linea Gasperini: il piano ora è completo

Gasp aveva parlato chiaro : per rinforzare la sua Roma serviva anche preservare l’anima dello spogliatoio . Il tecnico ha convinto la proprietà a puntare sui senatori fondamentali per campo e spogliatoio.

Roma, l'opera rinnovi è completata

Pellegrini è soltanto l’ultimo tassello di un’opera iniziata settimane fa. Prima di lui sono arrivati i rinnovi di Mancini e Cristante; poi Hermoso e infine Dybala, anche lui protagonista di un nuovo accordo annuale. Adesso Pellegrini, il capitano, completa il quadro. Una linea precisa, dunque, quella tracciata da GPG: una squadra ha bisogno di idee, energie e giocatori da scoprire, ma anche di uomini capaci di conoscerne il peso, le responsabilità e soprattutto la maglia.