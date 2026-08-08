Dopo il ko contro il Cardiff e la vittoria contro il Newport , la Roma crolla anche contro il Brighton nell'ultima amichevole del ritiro pre-campionato tra Galles e Inghilterra della Roma. La squadra allenata da Hürzeler domina tutta la partita e riesce a trasformare in vantaggio i troppi errori dal reparto difensivo, da Hermoso a El Aynaoui, che fanno infuriare Gasperini. Alla fine a decidere è prima il gol di Rutter al 29' del primo tempo e poi la doppietta di Ayari (al 41' del primo tempo e al 49' della ripresa). C'è tanto lavoro ancora da fare per i giallorossi che dopo il rinnovo di Pellegrini , aspettano anche l'arrivo di Molina , previsto entro mercoledì. A preoccupare e non poco tutta Trigoria è l'uscita dal campo di Hermoso per un problema alla caviglia al 51' della ripresa. I romanisti torneranno in campo il prossimo 15 agosto per il big contro il Borussia Dortmund dal sapore di Champions, allo stadio Signal Iduna Park. Rivivi il pre e post partita con la diretta de Il Corriere dello Sport-Stadio.

"Oggi è stata una pessima partita indubbiamente . Abbiamo fatto una brutta prestazione. Per il resto abbiamo lavorato abbastanza bene in questa settimana perché eravamo in un ambiente fresco, ideale per via delle strutture. Questa sicuramente non è stata una buona partita, abbiamo delle difficoltà che però pensiamo di poter rimediare nelle prossime settimane. Questa squadra fatica a riattaccare la spina? È vero, è una sensazione che ho anche io. Giocare questo tipo di partita può essere un qualcosa che ti aiuta a riattaccarla. La sensazione è quella, anche se con un certo gruppo abbiamo lavorato e con chi c'è dall'inizio abbiamo fatto sicuramente un bel lavoro. Dybala è un giocatore veramente recuperato . Siamo un po' spezzati. E sul mercato... "

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18:25

Chi si vedrà a Trigoria

Una volta tornati a Roma, si uniranno al gruppo anche Lorenzo Pellegrini, fresco di rinnovo e Manu Kone, rientrato dalle vacanze post Mondiale con la Francia

18:24

Verso Roma-Fiorentina

Mancano poco più di 10 giorni all'inizio del campionato di Serie A che vedrà la Roma giocare all'Olimpico contro la Fiorentina alle 20.45

18:12

Saluti con Evan Ferguson

Momento di abbracci e saluti a Brighton. Nel tunnel dell'American Express Stadium a pochi minuti dal fischio d'inizio c'era anche Evan Ferguson, ora proprio al Brighton, che si è fermato per qualche chiacchiera con la sua ex squadra ed ex allenatore

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18:10

Malen esce dal campo a Brighton, i tifosi della Roma reagiscono così

I 750 romanisti in trasferta applaudono l'olandese nonostante la brutta prestazione (dall'inviato Jacopo Aliprandi)

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17:56

**La Roma perde contro il Brighton**

Finisce 3-0 l'amichevole tra i giallorossi e i gabbiani all'American Express Stadium. Decide il gol di Georginio Rutter e la doppietta di Ayari

17:54

90' - recupero

Si giocherà ancora per altri 3'

17:49

85' - giro di cambi

Nella Roma dentro Ziolkowski e Vaz per Mancini e Malen

Nel Brighton escono Boscagli, Ayari e Cozier-Duberry lasciano il posto a Cashin, Middleton e Gross

17:47

82' - Brighton in cerca del poker

Osman agguerrito sulla sinistra: Svilar respinge con i piedi

17:40

78' - triplo cambio per i giallorossi

Wesley, Cristante e Rensch lasciano il posto a Reale, Panico e Lulli

17:38

75' - sostituzione Brighton

Esce Hinshelwood per Yalcouyé

17:34

La Roma prende il terzo gol dal Brighton, Gasperini è una furia: "Cambiamo tutto dietro”. E ne toglie due

INVIATO A BRIGHTON - Terzo gol preso, terza sfuriata pesante di Gasperini che nel corso della partita contro il Brighton si è sfogato con il suo vice Gritti prendendo una drastica decisione dopo dieci minuti dall’inizio del secondo tempo. "Cambiamo tutto", le sue parole. Con un tono non proprio sereno. A cosa si riferiva? Alla difesa. Tre gol presi tra le indecisioni dei centrali e il poco filtro dei centrocampisti. Allora ecco che dopo il terzo gol su errore di N’Dicka, e tra le indecisioni di Hermoso, Gasperini ha deciso di cambiare proprio loro due inserendo Ghilardi e Koulierakis. Anche a centrocampo, ancor prima del terzo gol, a pagare l’errore sul secondo gol è stato El Aynaoui: fuori il marocchino, dentro il giovane Mannini...

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17:32

69' - Malen furioso

Proteste della Roma: Malen chiede un rigore per un rimpallo sul braccio di Boscagli in area di rigore: l'arbitro lascia giocare

17:29

65' - cambi Gasperini

Fuori Soulé per Cherubini, fuori Dybala per Castro

17:21

58' - sostituzione Brighton

Infortunio serio per Minteh, costretto a lasciare il campo sostenuto dallo staff medico. Esce per fare posto a Osman, così come finisce anche la partita per Wieffer, Kadioglu, Gomez e Rutter, ed inizia quella di Costinha, De Cuyper, Yohanna e Kostoulas

17:20

57' - Roma in avanti

Dybala dalla destra prova a servire Wesley sul secondo palo: al brasiliano non riesce l'aggancio e la palla finisce sul fondo

17:18

55' - problemi per Minteh

L'attaccante gambiano a terra, riesce ad alzarsi zoppicando a causa di un problema alla caviglia

17:15

51' - cambi Roma

Gasperini toglie Hermoso e Ndicka e inserisce Koulierakis e Ghilardi

17:12

**49' - tris del Brighton**

3-0 dei padroni di casa: arriva anche la doppietta di Ayari, su assist di Georginio Rutter che salta Mancini con grande facilità

17:10

48' - Hermoso a terra

Problema muscolare per lo spagnolo dopo un contrasto di gioco

17:08

46' - inizia il secondo tempo

Si riparte a Brighton con Mannini che prende il posto di El Aynaoui nella Roma e Vuskovic per Dunk nel Brighton

16:52

Finisce il primo tempo

Il risultato parziale è di 2-0 per il Brighton, con la Roma che dovrà provare la remuntada nel secondo tempo

16:50

45' - recupero

Due minuti ancora da giocare prima dell'intervallo

16:44

**39' - raddoppio del Brighton**

Destro preciso e fatele a rasoterra di Ayari che firma il 2-0: azione nata da un errore difensivo di El Aynaoui per Rensch

16:42

37' - Joya scatenata

Provvidenziale intervento in difesa di Boscagli, che toglie la palla dai piedi di Dybala all'ultimo istante

16:34

30' - cooling break

Le due squadre si rinfrescano e bevono

16:33

**29' - gol Brighton**

Sblocca il match Georginio Rutter con un tiro a giro di sinistro che batte Svilar

16:32

28' - Wesley sfiora l'1-0

Il brasiliano dialoga con Malen: la conclusione però fa alzare troppo il pallone oltre la traversa dei gabbiani

16:24

20' - Malen a un passo dal gol

Ancora un lampo giallorosso grazie a Dybala: l'olandese su assist dell'argentino, tira da fuori area e sfiora il secondo palo degli inglesi. Poco prima invece sulla sinistra Soulè aveva servito Wesley con un bel filtrante in profondità per Paulo, la cui conlusione troppo debole non ha trovato la porta di Verbruggen

16:22

Il bellissimo gesto di Bah: resta con la Roma dopo il grave infortunio

Fa quasi tenerezza Mohamed Bah. Ma allo stesso tempo trasmette una grande forza. Il giovanissimo centrocampista della Roma è incappato contro il Cardiff nel secondo, gravissimo, infortunio di una carriera ancora agli albori, eppure reagisce con il sorriso e con la voglia di restare insieme ai compagni di squadra. Eccolo allora in stampelle a bordo campo, prima dell'amichevole tra Brighton e Roma, per condividere con la squadra ogni momento di questa sfortunata, per lui, esperienza in Galles...

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16:18

16' - Dybala e Soulé

Guizzo argentino della Roma con Paulo e Mati: la Joya stoppa palla in area e va al tiro. Poco prima aveva tentato di servire di prima il compagno

16:14

10' - ancora il Brighton

Roma sottotono in questo avvio, con i gabbiani in cerca del vantaggio: destro a giro dal limite di Rutter, deviato dal portiere della Roma in corner

16:14

5' - Svilar costretto a uscire

Azione in velocità del Brighton: Svilar costretto a uscire velocemente dai pali per anticipare Hinshelwood

16:08

3' - Dybala subito fermato

L'argentino pericoloso in avvio di partita viene chiuso dagli avversari in maniera molto aggressiva: la Joya resta a terra qualche secondo

16:03

1' - inizia Brighton-Roma

Al via l'amichevole, l'arbitro è Bobby Madley, coadiuvato dagli assistenti Dan Cook - Graham Kane. IV Uomo: Farai Hallam

15:52

Tanti tifosi della Roma a Brighton

Sono quasi 800 i supporter giallorossi presenti sugli spalti per sostenere la Roma

15:46

Retroscena Gasperini, il mistero dell’intervista saltata a Sky: “Aveva dei meeting”

"Motivi indipendenti dalla sua e dalla nostra volontà". Così Sky Sport ha annunciato che Gian Piero Gasperini non sarebbe più intervenuto, come inizialmente previsto, in collegamento dal ritiro della Roma a Cardiff nel corso di Sky Sport “Speciale Calciomercato”...

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15:40

La Roma presenta la seconda maglia: Malen, Wesley e Dybala si mettono in posa

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15:35

Castro esclusivo: "La mia Roma da Scudetto"

INVIATO A CARDIFF - La sala del Vale Resort, che la Roma ha adibito a zona stampa, affaccia sul vialetto che i giocatori percorrono quotidianamente per raggiungere il campo d’allenamento. Fuori la temperatura non supera i 18 gradi, dentro anche meno. Santiago Castro è in pantaloncini e maglietta a mezze maniche, senza mate, completamente a suo agio. Personalità. Spontaneo, diretto, trascinante. «Lo so, era soltanto un'amichevole, ma il primo gol con la Roma non lo dimenticherò mai». È la prima cosa che dice. L’ultima? Eccola: «Ma davvero non potevate dirmi che ero tutto spettinato? Dai, rifacciamo l'intervista...». È il ritratto più autentico del nuovo numero nove della Roma: sulla pelle tanti tatuaggi che raccontano la sua vita, al dito la fede d’oro (griffata) fresca di nozze, in testa un solo obiettivo: vincere con la Roma. Nota a margine: durante l’intervista non utilizza mai il telefono. Piuttosto, gioca con una penna. Una rarità...

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15:30

Parla Read: "Non sono deluso dal mancato trasferimento alla Roma"

Sfumato il passaggio in giallorosso, il difensore del Feyenoord glissa: "Poteva andare in entrambi i modi, resto sereno". La trattativa tra Roma e Feyenoord era in piedi ormai da settimane, il tecnico giallorosso Gasperini aveva personalmente contattato il giocatore per invogliarlo al trasferimento e l'intesa dei club sembrava ad un passo. Un passo troppo lungo però, almeno per il direttore sportivo romanista D'Amico, che fiutata la strategia olandese per strappare il massimo possibile, si era creato l'alternativa: colpo Molina e bye bye Read...

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15:25

Rinnovi Roma, la linea Gasperini: il piano ora è completo

Gasp aveva parlato chiaro: per rinforzare la sua Roma serviva anche preservare l’anima dello spogliatoio. Il tecnico ha convinto la proprietà a puntare sui senatori fondamentali per campo e spogliatoio...

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15:20

Tutti i risultati delle amichevoli estive della Roma

Ripercorriamo il pecorso dei giallorossi:

-Roma-Roma Primavera 6-0

-Roma-Asd Trastevere 6-0

-Cannes-Roma 3-3

-Cardiff City-Roma 4-1

-Newport County-Roma 1-4

15:15

Molina alla Roma, parte il conto alla rovescia: ecco quando arriverà nella Capitale

Nahuel Molina è pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma e il conto alla rovescia è ormai partito. L’argentino, ancora in vacanza dopo il Mondiale, è atteso nella Capitale nelle prossime ore per sostenere le visite mediche, ultimo passaggio prima di poter abbracciare la sua nuova squadra. L’appuntamento al Fulvio Bernardini è invece presumibilmente fissato per martedì, quando la Roma tornerà a Trigoria dopo il riposo concesso al termine del ritiro. Molina, intanto, si gode gli ultimi momenti di vacanza. È rientrato dall’Argentina e in questo momento si trova a Ibiza, dove ieri ha festeggiato i trent’anni della compagna Barbara. Ma la valigia è praticamente pronta: l’esterno aspetta soltanto il via libera per salire sull’aereo diretto verso la Capitale e cominciare la sua nuova avventura...

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15:10

Brighton, le scelte di Hurzeler

Brighton (4-3-3): Verbruggen; Wieffer, Vuskovic, Boscagli, Kadioglu; Ayari, Hinshelwood, Gross; Minteh, Rutter, Gomez.

A disp.: McGill, Dunk, Osman, Cashin, Kostoulas, Costinha, Cozier-Duberry, De Cuyper, Yalcouye, Yohanna, Middleton.

All.: Hurzeler.

15:05

Roma, le formazioni ufficiali di Gasperini

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen.

A disp.: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Ziolkowski, Koulierakis, Nardin, Reale, Mannini, Lulli, Panico, Cherubini, Vaz, Castro.

All.: Gasperini.

15:02

Dove vedere Brighton-Roma in tv?

Brighton-Roma sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

American Express Stadium di Brighton (Regno Unito)