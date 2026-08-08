Lorenzo Pellegrini rinnova con la Roma: l'annuncio ufficiale è un omaggio al Romanticismo

INVIATO A BRIGHTON - Un altro anno per amore. Lorenzo Pellegrini e la Roma continuano insieme, ancora una volta, nonostante tutto. Adesso è ufficiale: il centrocampista romano e romanista ha firmato il rinnovo che lo legherà al club giallorosso per un’altra stagione, con un’opzione per un ulteriore anno legata alle presenze. Le firme sono arrivate ieri e questa mattina Pellegrini ha sostenuto le visite mediche di idoneità sportiva, ultimo passaggio prima dell’annuncio ufficiale della società. Non a caso l'annuncio ufficiale, pubblicato anche sui social del club, è un omaggio a uno dei quadri più simbolici del Romanticismo: Il Viandante sul mare di nebbia del pittore tedesco Caspar David Friedrich, realizzato nel 1818.

Pellegrini, quando sarà a Trigoria Si chiude così una trattativa lunga, intensa, che ha portato a una nuova firma e soprattutto a una scelta precisa da parte del capitano. Pellegrini sarebbe andato volentieri oltre: avrebbe preferito un contratto più lungo, magari un biennale con opzione per una terza stagione. Alla fine, però, ha scelto la Roma. È venuto incontro alle necessità del club anche a costo di sacrificare le proprie esigenze, accettando un solo anno di rinnovo. Una scelta che racconta ancora una volta il legame profondo tra Lorenzo e la sua squadra.