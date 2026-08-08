Il bellissimo gesto di Bah: resta con la Roma dopo il grave infortunio

Il giovane centrocampista giallorosso, nonostante la rottura del legamento crociato, è a bordo campo in stampelle prima del test con il Brighton

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Pubblicato il 08.08.2026, 16:21 (Aggiornato il 08.08.2026, 16:41)

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Fa quasi tenerezza Mohamed Bah. Ma allo stesso tempo trasmette una grande forza. Il giovanissimo centrocampista della Roma è incappato contro il Cardiff nel secondo, gravissimo, infortunio di una carriera ancora agli albori, eppure reagisce con il sorriso e con la voglia di restare insieme ai compagni di squadra. Eccolo allora in stampelle a bordo campo, prima dell'amichevole tra Brighton e Roma, per condividere con la squadra ogni momento di questa sfortunata, per lui, esperienza in Galles.

 

Bah lascia il campo in barella: le lacrime per lo sfortunato infortunio a Cardiff
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Il calvario di Bah

Nel 2024, durante il ritiro estivo con De Rossi allenatore, gli era saltato il crociato del ginocchio sinistro. Diciassette anni e tanta voglia di recuperare, con la consapevolezza di avere il tempo dalla sua parte. L'operazione, le terapie e il recupero lungo undici mesi, ma la soddisfazione di ritrovarsi nel 2026 tra i convocati di Gasperini per il ritiro in Galles. Nell'amichevole contro il Cardiff, però, a saltare è il legamento crociato del ginocchio destro. Un calvario per il ragazzo, oggi diciannovenne. Ma lo spirito è lo stesso, sorriso sulle labbra e voglia di condividere con i compagni questa nuova brutta esperienza. Bah non molla, lavorerà sodo per i prossimi nove mesi e attenderà un nuovo ritiro, stavolta per ricominciare veramente.

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