Il bellissimo gesto di Bah: resta con la Roma dopo il grave infortunio

Fa quasi tenerezza Mohamed Bah . Ma allo stesso tempo trasmette una grande forza. Il giovanissimo centrocampista della Roma è incappato contro il Cardiff nel secondo, gravissimo, infortunio di una carriera ancora agli albori, eppure reagisce con il sorriso e con la voglia di restare insieme ai compagni di squadra. Eccolo allora in stampelle a bordo campo , prima dell'amichevole tra Brighton e Roma , per condividere con la squadra ogni momento di questa sfortunata, per lui, esperienza in Galles.

Il calvario di Bah

Nel 2024, durante il ritiro estivo con De Rossi allenatore, gli era saltato il crociato del ginocchio sinistro. Diciassette anni e tanta voglia di recuperare, con la consapevolezza di avere il tempo dalla sua parte. L'operazione, le terapie e il recupero lungo undici mesi, ma la soddisfazione di ritrovarsi nel 2026 tra i convocati di Gasperini per il ritiro in Galles. Nell'amichevole contro il Cardiff, però, a saltare è il legamento crociato del ginocchio destro. Un calvario per il ragazzo, oggi diciannovenne. Ma lo spirito è lo stesso, sorriso sulle labbra e voglia di condividere con i compagni questa nuova brutta esperienza. Bah non molla, lavorerà sodo per i prossimi nove mesi e attenderà un nuovo ritiro, stavolta per ricominciare veramente.