La Roma prende il terzo gol dal Brighton, Gasperini è una furia: "Cambiamo tutto dietro”. E ne toglie due
INVIATO A BRIGHTON - Terzo gol preso, terza sfuriata pesante di Gasperini che nel corso della partita contro il Brighton si è sfogato con il suo vice Gritti prendendo una drastica decisione dopo dieci minuti dall’inizio del secondo tempo. "Cambiamo tutto", le sue parole. Con un tono non proprio sereno. A cosa si riferiva? Alla difesa. Tre gol presi tra le indecisioni dei centrali e il poco filtro dei centrocampisti. Allora ecco che dopo il terzo gol su errore di N’Dicka, e tra le indecisioni di Hermoso, Gasperini ha deciso di cambiare proprio loro due inserendo Ghilardi e Koulierakis. Anche a centrocampo, ancor prima del terzo gol, a pagare l’errore sul secondo gol è stato El Aynaoui: fuori il marocchino, dentro il giovane Mannini.
Ira Gasperini durante Brighton-Roma, cosa è successo
È innegabile che, tra carichi pesanti e mercato andato a rilento, la Roma non sia ancora nelle migliori condizioni. L'intervista annullata a Sky all'ultimo secondo tradisce, probabilmente, un malessere dell'allenatore che, però, non ha nulla a che fare con quanto visto a Brighton. Lì Gasp si è infuriato solo per gli errori tecnici che hanno portato ai gol degli inglesi.
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