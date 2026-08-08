La Roma prende il terzo gol dal Brighton, Gasperini è una furia: "Cambiamo tutto dietro”. E ne toglie due

INVIATO A BRIGHTON - Terzo gol preso, terza sfuriata pesante di Gasperini che nel corso della partita contro il Brighton si è sfogato con il suo vice Gritti prendendo una drastica decisione dopo dieci minuti dall’inizio del secondo tempo. "Cambiamo tutto", le sue parole. Con un tono non proprio sereno. A cosa si riferiva? Alla difesa. Tre gol presi tra le indecisioni dei centrali e il poco filtro dei centrocampisti. Allora ecco che dopo il terzo gol su errore di N’Dicka, e tra le indecisioni di Hermoso, Gasperini ha deciso di cambiare proprio loro due inserendo Ghilardi e Koulierakis. Anche a centrocampo, ancor prima del terzo gol, a pagare l’errore sul secondo gol è stato El Aynaoui: fuori il marocchino, dentro il giovane Mannini.