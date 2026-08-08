Gasperini, le parole sul mercato: "Cessioni? Chiedete al Ceo. Roma più forte? Basta fare la conta..."

INVIATO A BRIGHTON - Sorridente prima della partita, scuro in volto dopo. Brighton - Roma è stata la penultima partita del precampionato della Roma e, in attesa dell'amichevole di Ferragosto a Dortmund, ha visto i giallorossi sconfitti 3-0. Gasp in campo si è infuriato più volte, a fine partita è più lucido ma inevitabilmente amareggiato: "Pessima partita senza dubbio, anche se abbiamo lavorato abbastanza bene in questa settimana, in un ambiente ideale con buone strutture e al fresco. Non abbiamo fatto una buona gara - ribadisce Gasperini -, abbiamo delle difficoltà che pensiamo, però, di poter recuperare. Poca brillantezza? Non è questione di questo, abbiamo giocato slegati, senza la giusta concentrazione, abbiamo qualche reduce dal Mondiale che è un po' indietro, ci vuole un po' di pazienza per recuperare". È come se la Roma faticasse a riattaccare la spina e Gasperini non lo nega, anzi: "Forse questo è vero, è una sensazione che ho anche io, giocare questo tipo di partite però ti aiuta a riattaccarla". Sui singoli, Gasperini dice : " Dybala sta bene, è recuperato, chi è qui dall'inizio ha fatto un buon lavoro. Pellegrini? Utile quando riprenderà a giocare, quindi a settembre. Ci vorrà almeno un mese".

Mercato Roma, Gasperini: "Cessioni e acquisti, come stanno le cose"

Occhi puntati, ovviamente, sul mercato. Gasperini non si nasconde: "Ci sono problematiche diverse. Ad esempio ci sono squadre che non riescono a fare mercato perché sono piene di giocatori, noi ne abbiamo troppo pochi. Adesso si definiranno le cose, tutto si decide in questi ultimi 15 giorni. Sono date sbagliate per tutti. Cessioni? Non lo so, abbiamo un Ceo, chiedete a lui per sapere cosa può e non può fare la Roma. Sui numeri la palla passa a lui". Ma la Roma è più forte dell'anno scorso? Gasp nicchia, parla di numeri: "Se faccio la conta... Celik lo abbiamo sostituito con Molina che vedremo martedì, Dovbyk con Castro, ed è una buona operazione, e poi è arrivato Koulierakis per la difesa, mi sembra interessante. Se facciamo i conti mi sembra, però, che anche numericamente ci sia bisogno di qualcosa. Sappiamo su chi andare e come chiudere, ci sono buone possibilità, D'Amico sta cercando e trattando giocatori molto giovani e molto importanti, quella è l'indicazione".