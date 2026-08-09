Gasperini urla a tutta la squadra: suona l’allarme alla Roma

INVIATO A BRIGHTON - A quattro seggiolini di distanza dalla panchina si è percepito perfettamente il malumore di Gasperini. La sconfitta per 3-0 contro il Brighton ha chiuso il ritiro britannico con un campanello d’allarme che, a due settimane dall’esordio in campionato, ha cominciato a suonare con insistenza. È una Roma ancora indietro, atleticamente e numericamente, travolta da una squadra che avrebbe magari dovuto tenere testa ai giallorossi e non surclassarli. Certo, è calcio d’agosto. Ma il segnale va ascoltato: non è il risultato in sé a preoccupare, sono le risposte arrivate dal campo. E quelle hanno indicato una necessità precisa, condivisa da Gasp e dalla società: la Roma va migliorata in fretta e il campo, ora, è il mercato.