Pellegrini, questione di cuore: per aspettare la Roma ha detto di no a offerte turche
INVIATO A BRIGHTON - Un altro anno per amore. Lorenzo Pellegrini e la Roma continuano insieme, ancora una volta, nonostante tutto. Adesso è ufficiale: il centrocampista romano e romanista ha firmato il rinnovo che lo legherà al club giallorosso per un’altra stagione, con un’opzione per un ulteriore anno legata alle presenze. Le firme sono arrivate venerdì 7, come il numero della sua maglia, ieri mattina le visite mediche di idoneità sportiva, ultimo passaggio prima dell’annuncio della società. E la Roma per farlo ha scelto un’immagine che dice molto: Il Viandante sul mare di nebbia di Caspar David Friedrich, uno dei quadri più simbolici del Romanticismo. Pellegrini, invece, ha affidato ai social il suo messaggio, componendo con una serie di fotografie la parola “Rinnovato” e accompagnandola con due parole soltanto: “Per amore”. Poi un altro gesto, ancora più personale: la scritta a mano “Per amore” su un foglio bianco, con la firma del capitano.
La trattativa tra la Roma e Pellegrini
È il punto d’arrivo di una trattativa lunga, intensa, nella quale alla fine ha prevalso il sentimento. Pellegrini avrebbe voluto un accordo più lungo, un biennale con opzione per una terza stagione. Avrebbe avuto le sue ragioni, ma ha scelto di venire incontro alla Roma e alla proprietà, accettando un solo anno e mettendo da parte le proprie esigenze. Non soltanto parole, dunque: una scelta concreta.
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