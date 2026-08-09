I voti della Roma dopo il disastro contro il Brighton: chi è stato il migliore e il peggiore

A quattro seggiolini di distanza dalla panchina si è percepito perfettamente il malumore di Gasperini. La sconfitta per 3-0 contro il Brighton ha chiuso il ritiro britannico con un campanello d’allarme che, a due settimane dall’esordio in campionato, ha cominciato a suonare con insistenza. È una Roma ancora indietro, atleticamente e numericamente, travolta da una squadra che avrebbe magari dovuto tenere testa ai giallorossi e non surclassarli. Certo, è calcio d’agosto. Ma il segnale va ascoltato: non è il risultato in sé a preoccupare, sono le risposte arrivate dal campo. E quelle hanno indicato una necessità precisa, condivisa da Gasp e dalla società: la Roma va migliorata in fretta e il campo, ora, è il mercato. Il Brighton ha giocato, costruito, divertito. La Roma non ha prodotto conclusioni in porta. Nemmeno una. Il problema è stato globale: difficoltà nell’ultimo passaggio, pallone gestito male sotto pressione, centrocampo incapace di fare filtro ed errori individuali. Hermoso sul primo gol, El Aynaoui sul secondo, N’Dicka sul terzo: tre fotografi e di un pomeriggio da dimenticare. Andiamo a scoprire chi è stato il migliore e il peggiore della complicata (e deludente) amichevole contro il Brighton.