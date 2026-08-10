Wesley: “Roma, sei tu il mio Mondiale. Molina ci aiuterà”
È stato uno dei protagonisti più brillanti della preparazione della Roma, tra il ritiro in Galles e gli ultimi giorni di lavoro in Inghilterra. Wesley è tornato a spingere, correre e sorprendere, lasciandosi definitivamente alle spalle l’infortunio che lo aveva costretto a saltare il Mondiale. Una ferita ancora difficile da rimarginare, tanto che proprio della Coppa del Mondo preferisce non parlare: troppo forte la delusione per quel forfait, troppo grande la voglia di guardare avanti. Adesso nella testa del brasiliano c’è soltanto la Roma, la nuova stagione e la possibilità di continuare a stupire dopo una preparazione che lo ha visto tra i migliori. Anche in una posizione, quella sulla fascia sinistra, che ormai sente sempre più sua.
Bilancio di questo ritiro nel Regno Unito: che cosa porta con sé la Roma dopo questi giorni di lavoro?
«Arriviamo da un’annata fantastica, ma ora siamo ripartiti e stiamo lavorando duramente per affrontare la nuova stagione. Se devono capitare delle partite storte o qualcosa deve andare male, è meglio che accada in queste amichevoli. Dobbiamo capire prima dell’inizio del campionato che cosa stiamo sbagliando e come correggerlo. Non resta che migliorare e fare in modo che quello che abbiamo visto, per esempio contro il Brighton, non accada poi quando si farà sul serio tra un paio di settimane».
Ormai è diventato il padrone della fascia sinistra. Con l’arrivo di Molina, può essere diventata definitivamente la sua nuova posizione?
«A Gasperini piace come rendo a sinistra, anche se non è la mia posizione naturale, perché le mie caratteristiche mi hanno portato quasi sempre a giocare sulla fascia opposta. Cerco di dare il massimo e di migliorare: guardo anche i video per capire come posso fare di più e aiutare la Roma. Sono contento dell’arrivo di Molina: è un grande calciatore e potrà darci un grande aiuto».
Lei è l’unico brasiliano in uno spogliatoio che, invece, è particolarmente ricco di argentini. Come vive questa situazione?
«È vero (ride), ma non ho nulla contro gli argentini... Per esempio, adoro Dybala e ho un rapporto molto stretto con lui. Molina è il benvenuto e, come ho detto, speriamo possa regalarci tanta gioia».
Non le dispiacerebbe, allora, avere un altro brasiliano al suo fianco?
«Eh sì, quello sì. Ma questo dipende dal direttore sportivo e dalla dirigenza».
Si è fatto anche il nome di Endrick: lo ha sentito in questi giorni?
«No, no (ride, ndr)… È ovvio che mi piacerebbe molto se venisse a Roma, ma è lui che deve decidere che cosa sia meglio per il suo futuro. Mi piacerebbe vedere tanti brasiliani qui: ce ne sono diversi che potrebbero farci comodo, ma alla fine è sempre il direttore sportivo a decidere. Comunque, se venisse, sarei molto felice».
Dopo sette anni la Roma è tornata in Champions. Lei ha già giocato e vinto la Libertadores: che cosa si aspetta da questa nuova esperienza europea e dove pensa possa arrivare la squadra?
«Non so ancora come sarà giocarla, per me è la prima volta. La Libertadores è una competizione molto dura e difficile, ma non penso possa avvicinarsi alla Champions, che per i calciatori che vi partecipano è una sorta di Coppa del Mondo. Sono molto curioso: mi aspetto di giocare grandi partite e di regalare tanta felicità ai tifosi della Roma».
La Roma che sta nascendo può essere più forte di quella della scorsa stagione?
«Sono sicuro che, al via, ci faremo trovare pronti e più forti».
Pellegrini è tornato a far parte del gruppo. Quanto è importante riavere in squadra un giocatore come lui?
«Sono contento che sia tornato con noi. È un giocatore che può darci una grande mano».
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