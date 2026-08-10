Wesley: “Roma, sei tu il mio Mondiale. Molina ci aiuterà”

È stato uno dei protagonisti più brillanti della preparazione della Roma, tra il ritiro in Galles e gli ultimi giorni di lavoro in Inghilterra. Wesley è tornato a spingere, correre e sorprendere, lasciandosi definitivamente alle spalle l’infortunio che lo aveva costretto a saltare il Mondiale. Una ferita ancora difficile da rimarginare, tanto che proprio della Coppa del Mondo preferisce non parlare: troppo forte la delusione per quel forfait, troppo grande la voglia di guardare avanti. Adesso nella testa del brasiliano c’è soltanto la Roma, la nuova stagione e la possibilità di continuare a stupire dopo una preparazione che lo ha visto tra i migliori. Anche in una posizione, quella sulla fascia sinistra, che ormai sente sempre più sua.



Bilancio di questo ritiro nel Regno Unito: che cosa porta con sé la Roma dopo questi giorni di lavoro?

«Arriviamo da un’annata fantastica, ma ora siamo ripartiti e stiamo lavorando duramente per affrontare la nuova stagione. Se devono capitare delle partite storte o qualcosa deve andare male, è meglio che accada in queste amichevoli. Dobbiamo capire prima dell’inizio del campionato che cosa stiamo sbagliando e come correggerlo. Non resta che migliorare e fare in modo che quello che abbiamo visto, per esempio contro il Brighton, non accada poi quando si farà sul serio tra un paio di settimane».



Ormai è diventato il padrone della fascia sinistra. Con l’arrivo di Molina, può essere diventata definitivamente la sua nuova posizione?

«A Gasperini piace come rendo a sinistra, anche se non è la mia posizione naturale, perché le mie caratteristiche mi hanno portato quasi sempre a giocare sulla fascia opposta. Cerco di dare il massimo e di migliorare: guardo anche i video per capire come posso fare di più e aiutare la Roma. Sono contento dell’arrivo di Molina: è un grande calciatore e potrà darci un grande aiuto».



Lei è l’unico brasiliano in uno spogliatoio che, invece, è particolarmente ricco di argentini. Come vive questa situazione?

«È vero (ride), ma non ho nulla contro gli argentini... Per esempio, adoro Dybala e ho un rapporto molto stretto con lui. Molina è il benvenuto e, come ho detto, speriamo possa regalarci tanta gioia».