Roma, Koulierakis cambia già numero di maglia: lascia il 33, ecco la nuova scelta
Ricordate? Il primo agosto la Roma ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Koulierakis, arrivato dal Wolfsburg per rinforzare la difesa di Gasperini. In quell'occasione, sito e social giallorossi hanno mostrato il calciatore greco con la sua nuova maglia con il numero 33, scelto personalmente dal giocatore. Bene, dopo poco più di una settimana dal suo arrivo nella Capitale Koulierakis ha cambiato idea e... anche numero.
Il cambio di maglia di Koulierakis alla Roma
Già, il difensore greco ha modificato il numero di maglia e subito, dalla gara amichevole contro il Borussia Dortmund a Ferragosto, lascerà il 33 e prenderà il 3, numero indossato anche con la Grecia. Nella storia della Roma il 33 è stato portato da tanti calciatori, come Batistuta, Brighi, Bruno Peres, Emerson Palmieri e Zotti. ll 3 invece, tra gli altri, da Ashley Cole, Digne, Marquinhos, Ibanez e, per ultimo, Angelino.
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