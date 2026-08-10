Molina è arrivato a Roma: duecento tifosi a Ciampino tra cori e autografi
Un autentico bagno di folla ha steso un simbolico tappeto (giallo)rosso a Nahuel Molina, il nuovo esterno della Roma di Gasperini. All’aeroporto di Ciampino 200 tifosi hanno sfidato il caldo e i ritardi (il volo, anziché alle 18.25, è atterrato alle 19.45) per dare il benvenuto più caloroso al calciatore acquistato per 13 milioni più 4 di bonus dall’Atletico Madrid. A lui, come a Castro che era stato accolto da star alla stazione Termini, la tifoseria ha chiesto soprattutto di inseguire un sogno: una Roma forte e vincente nella stagione che porta al centenario.
Le prime parole del terzino? Le più semplici ed efficaci: “Forza Roma!”, ha urlato a un certo punto, travolto dall’affetto dei fan, accalcati per strappargli un selfie o un autografo. Non si aspettava un bagno di folla del genere, ne è rimasto estasiato. Ora il campione del mondo si sottoporrà alle tradizionali visite mediche, poi firmerà un quadriennale da 2,8 milioni a stagione. Domani Gasp lo attende già in campo, alla ripresa degli allenamenti dopo il ritiro in Gran Bretagna.
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