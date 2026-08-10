Roma fiduciosa, Mora sempre più vicino: il dettaglio della trattativa con il Porto
La Roma è sempre più vicina a chiudere l'acquisto di Rodrigo Mora. Il club giallorosso sta definendo gli ultimi dettagli per portare nella capitale il 19enne fantasista del Porto. Cresce la fiducia in vista di una prossima chiusura dell'operazione. Il club giallorosso vuole portare nella capitale il giovane fantasista portoghese, per regalare a Gasperini un elemento in grado di regalare qualità al reparto offensivo.
Mora, la trattativa tra Roma e Porto
Roma e Porto sono vicine a chiudere la trattativa: i due club stanno studiando la formula che porterà all'accordo definitivo: i giallorossi e i lusitani ragionano sull'esborso economico e sulla percentuale legata ad una futura rivendita. In casa giallorossa cresce l'ottimismo.
I numeri di Mora con il Porto
Mora ha collezionato 79 presenze e 16 gol con la maglia del Porto. Nella stagione 2024-25, a soli diciassette anni, si era messo in evidenza, segnando 10 reti e collezionando quattro assist. Nell'ultima stagione, con Farioli in panchina, è stato schierato solo 14 volte dal primo minuto, mettendo a segno una rete.
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