Abbonamento Coppe Roma, vendita dal 12 agosto: prezzi, regole e prelazioni
La stagione 2026/27 sarà ricordata come quella del ritorno in Champions League della Roma dopo sette anni. La squadra giallorossa torna così a calcare il massimo palcoscenico europeo, e l'Olimpico si appresta a vivere delle notti magiche. La società, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso nota "Ad astra" la campagna abbonamenti per le Coppe di questa stagione.
"Ad astra": la campagna abbonamenti per le Coppe della Roma. Prima fase di prelazione per gli abbonati in Serie A
L'abbonamento prevede un pacchetto di cinque partite, le quattro gare casalinghe della League Phase di UEFA Champions League e l’ottavo di finale di Coppa Italia. La vendita sarà articolata in due fasi, con gli abbonati alla Serie A 2026/27 che godranno di una prima finestra nella quale potranno acquistare il biglietto in prelazione, che partirà dalle 12:00 di mercoledì 12 agosto e terminerà alle 13:00 di mercoledì 19 agosto. Nella fase di prelazione i tifosi potranno scegliere anche un posto diverso da quello indicato nell'abbonamento in campionato.
Le informazioni sulla fase di vendita libera
La seconda fase, quella della vendita libera, avrà inizio dalle 15:00 di mercoledì 19 agosto e durerà fino alle 18:00 di mercoledì 26 agosto. La vendita sarà aperta a tutti i tifosi, fino ad esaurimento dei posti disponibili dello stadio Olimpico. I prezzi partono da 31 euro a partita. Inoltre, la Roma ha reso noto che per per questa campagna abbonamenti non sarà disponibile il cambio utilizzatore.
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