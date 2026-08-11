Abbonamento Coppe Roma, vendita dal 12 agosto: prezzi, regole e prelazioni

La stagione 2026/27 sarà ricordata come quella del ritorno in Champions League della Roma dopo sette anni. La squadra giallorossa torna così a calcare il massimo palcoscenico europeo, e l'Olimpico si appresta a vivere delle notti magiche. La società, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso nota "Ad astra" la campagna abbonamenti per le Coppe di questa stagione.

"Ad astra": la campagna abbonamenti per le Coppe della Roma. Prima fase di prelazione per gli abbonati in Serie A L'abbonamento prevede un pacchetto di cinque partite, le quattro gare casalinghe della League Phase di UEFA Champions League e l’ottavo di finale di Coppa Italia. La vendita sarà articolata in due fasi, con gli abbonati alla Serie A 2026/27 che godranno di una prima finestra nella quale potranno acquistare il biglietto in prelazione, che partirà dalle 12:00 di mercoledì 12 agosto e terminerà alle 13:00 di mercoledì 19 agosto. Nella fase di prelazione i tifosi potranno scegliere anche un posto diverso da quello indicato nell'abbonamento in campionato.