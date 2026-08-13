Roma, oggi Gasperini e i giocatori incontrano la Uefa: il retroscena
Oggi pomeriggio, dopo l’allenamento e il pranzo a Trigoria che precede la mezza giornata di riposo concessa da Gasperini, la Roma incontrerà l’Uefa. Al centro del dibattito la questione arbitrale, con il responsabile dei fischietti europei, Roberto Rosetti, in visita al Bernardini per incontrare l’allenatore, il suo staff e anche Dybala e compagni. I calciatori della Roma potranno così rivolgere al designatore domande e richieste specifiche, comprendendo meglio le nuove regole in vigore dalla prossima stagione (tra cui il conto alla rovescia sulle rimesse laterali e sul rinvio da fondo, i 10 secondi per le sostituzioni, le nuove revisioni al Var per il doppio giallo) e approfondendo alcune dinamiche nel sempre complicato rapporto tra atleti e direttori di gara. Sarà una riunione interamente dedicata alla squadra giallorossa.
Arbitri, le nuove linee Uefa spiegate alla Roma
La linea Uefa in questo senso è sempre più netta: stretta sulle perdite di tempo e una maggiore fluidità del gioco. Nella scorsa stagione Gasperini ha spesso puntato il dito contro la centralità della tecnologia a dispetto della figura dell’arbitro: anche di questo si parlerà, comprendendo come ripristinare un giusto equilibrio. La Roma, prossima al ritorno in Champions, vorrà vederci chiaro dopo i vari episodi che hanno condizionato il cammino internazionale nelle passate stagioni. Rosetti, come sempre, chiederà massima collaborazione e fiducia per ripartire senza polemiche.
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