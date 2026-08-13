Roma, oggi Gasperini e i giocatori incontrano la Uefa: il retroscena

Oggi pomeriggio, dopo l’allenamento e il pranzo a Trigoria che precede la mezza giornata di riposo concessa da Gasperini, la Roma incontrerà l’Uefa. Al centro del dibattito la questione arbitrale, con il responsabile dei fischietti europei, Roberto Rosetti, in visita al Bernardini per incontrare l’allenatore, il suo staff e anche Dybala e compagni. I calciatori della Roma potranno così rivolgere al designatore domande e richieste specifiche, comprendendo meglio le nuove regole in vigore dalla prossima stagione (tra cui il conto alla rovescia sulle rimesse laterali e sul rinvio da fondo, i 10 secondi per le sostituzioni, le nuove revisioni al Var per il doppio giallo) e approfondendo alcune dinamiche nel sempre complicato rapporto tra atleti e direttori di gara. Sarà una riunione interamente dedicata alla squadra giallorossa.