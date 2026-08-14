Roma, i convocati di Gasperini per il match di Dortmund: out Pisilli e Wesley
Ultima amichevole estiva per la Roma, che domani (sabato 15 agosto) scenderà in campo al Signal Iduna Park per affrontare il Borussia Dortmund. Gasperini, in attesa di novità dal mercato, si aspetta progressi da parte della squadra dopo i risultati non confortanti arrivati dal ritiro in Galles, ma intanto è ancora costretto a qualche rinuncia.
Niente trasferta in Germania per Pisilli e Wesley
Tra i convocati del tecnico giallorosso per il test in Germania, oltre a Pellegrini fresco di 'ripescaggio', mancheranno Pisilli, sempre alle prese con il recupero dal problema al polpaccio, e Wesley. Il brasiliano ha accusato un nuovo problema alla caviglia, ma da quel che filtra dovrebbe trattarsi di una leggera distorsione, assorbibile in tempo per il debutto in campionato contro la Fiorentina.
La lista dei convocati giallorossi: prima per Molina
Sono 20 i giocatori convocati da Gasperini per il match di Dortmund: c'è anche l'ultimo arrivato Molina. Questa la lista completa:
Portieri: De Marzi, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Mannini, Reale, Lulli, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Koné
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala, Vaz, Morucci.
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