Dove vedere Borussia Dortmund-Roma? Dazn o Sky, orario
La Roma chiude il programma delle amichevoli estive con la sfida in Germania contro il Borussia Dortmund, in vista dell'esordio in campionato contro la Fiorentina, in programma per lunedì 24 agosto. Gasperini dovrà fare a meno di Pisilli e Wesley per la sfida, entrambi alle prese con dei problemi fisici, mentre torna tra i convocati Lorenzo Pellegrini. A disposizione dell'allenatore anche il nuovo arrivato Molina.
Borussia Dortmund-Roma, l'orario
L'amichevole tra Borussia Dortmund e Roma andrà in scena oggi, sabato 15 agosto, alle ore 17:30 alla Signal Iduna Park di Dortmund.
Dove vedere Borussia Dortmund-Roma in diretta tv
Borussia Dortmund-Roma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Borussia Dortmund-Roma, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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