Dove vedere Borussia Dortmund-Roma? Dazn o Sky, orario

Borussia Dortmund-Roma, l'orario

L'amichevole tra Borussia Dortmund e Roma andrà in scena oggi, sabato 15 agosto, alle ore 17:30 alla Signal Iduna Park di Dortmund.

Dove vedere Borussia Dortmund-Roma in diretta tv

Borussia Dortmund-Roma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Borussia Dortmund-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.