Rodrigo Mora dice no al Galatasaray: o Roma oppure... E il suo avvocato è durissimo in tv

Il dentro o fuori, in teoria, doveva esserci qualche giorno fa. La Roma, infatti, impegnata oggi a Dortmund nell'ultima amichevole del precampionato, non voleva andare troppo per le lunghe. Rodrigo Mora era e resta un obiettivo ma "50 milioni per una riserva, è la terza scelta di Farioli" sono considerati troppi. A parlare, tra virgolette, non è il club giallorosso, che rimane in silenzio, ma Luis Miguel Henrique , l'avvocato del ragazzo. A "CMTV" dice: "Vi assicuro che il ragazzo sta soffrendo per questa situazione. Non vorrei essere in lui", ha ammesso il legale e consulente privato del giocatore. “Rodrigo Mora vuole lottare e giocare, si è ritrovato ad essere la terza scelta di Farioli. L’operazione alle condizioni che vuole il Porto è praticamente impossibile, solo Mendes può ottenere 50 milioni per una riserva. Spero la situazione si sblocchi presto”. Lo spera anche la Roma che, altrimenti, davvero virerà altrove. Non chissà quando, già da questo fine settimana.

Mercato Roma, ultime news su Fofana e Rodrigo Mora

Come è, quindi, la situazione? La Roma ha fretta. Il ds D’Amico, come raccontato oggi, è stanco di aspettare un segnale di disponibilità dal Porto e quindi lavora su più fronti. I portoghesi non hanno aperto Porto al diritto di riscatto nel modo in cui lo intendono a Trigoria: cioè alla possibilità, tra un anno, di acquistare il calciatore se sarà piaciuto. Il presidente Villas-Boas vuole avere la certezza di incassare a giugno quei 40 milioni, oltre agli 8 del prestito. Da qui lo stallo, i silenzi e la frase pronunciata ieri dal tecnico Farioli: "Noi Rodrigo lo utilizzeremo". Nessun passo in avanti. Anche perché il Porto gioca oggi, nulla si è mosso e anche i tifosi, che adorano Rodrigo Mora e lo considerano una stellina del settore giovanile, cominciano ad essere infastiditi da questa situazione. È chiaro, quindi, che D'Amico lavora su altri tavoli. Il Lione per Fofana chiede pazienza perché vorrebbe affrontare il doppio playoff di Champions contro il Fenerbahçe anche con il talentuoso 21enne. Vuol dire che l’operazione si potrebbe fare soltanto dopo il 26 agosto: troppo tardi per la Roma. Che già sa che dovrà spendere 40 milioni ma non vuole andare troppo in là con i tempi. La situazione, quindi, è in divenire. Anche perché il Porto ha contattato il Galatasaray per capire le intenzioni su Rodrigo Mora, nella speranza di scatenare un'asta: i turchi non hanno affondato il colpo, il ragazzo e la famiglia hanno detto no. Ma, ad ora, anche Roma e Porto si sono dette no a vicenda.