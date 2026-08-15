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sabato 15 agosto 2026

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17:30

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Borussia Dortmund-Roma diretta, segui live l'amichevole di Gasperini oggi

Ultima partita del precampionato dei giallorossi in Germania: di seguito, dal preparartita al fischio finale, la cronaca in tempo reale

2 min

Pubblicato il 15.08.2026, 16:11 (Aggiornato il 15.08.2026, 16:25)

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Ultima amichevole del precampionato per la Roma di Gian Piero Gasperini. In attesa di novità dal mercato, con la pista Rodrigo Mora che diventa sempre più complicata, i giallorossi sono ospiti in casa del Borussia Dortmund. Un'amichevole che sa tanto, tantissimo, di Champions League, in uno degli stadi più caldi d'Europa. A Roma sono rimasti Pellegrini, che non tornerà prima di un mese, Pisilli, che deve risolvere ancora il problema al polpaccio, e Wesley, distorsione alla caviglia ma, pare, di lieve entità. Di seguito, dal prepartita al fischio finale, la cronaca in tempo reale della partita. Si inizia alle 17.30.

16:16

Borussia Dortmund-Roma, le formazioni ufficiali

BORUSSIA DORTMUND (3-4-1-2): Kobel; Mane, Bensebaini, Gadou; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Karetsas; Inacio, Guirassy.

A disp.: Sabitzer, Silva, Lerma, Drewes, Meyer, Prates, Albert, Yamamoto, Azhil, Reggiani, Riedi. All. Niko Kovac

ROMA (3-4-2-1): Svilar; N'Dicka, Mancini, Hermoso; Lulli, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, Dybala; Malen.

A disp.: De Marzi, Gollini, Koulierakis, Ziolkowski, Mannini, Reale, Molina, Ghilardi, Koné, Castro, Vaz, Morucci. All. Gian Piero Gasperini

16:07

Roma, dove vedere l'amichevole con il Borussia

La partita tra Roma e Borussia sarà visibile su Dazn. Di seguito tutte le informazioni necessarie

 

Dove vedere Borussia Dortmund-Roma? Dazn o Sky, orario
Signal Iduna Park, Dortmund

 

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