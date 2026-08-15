Borussia Dortmund-Roma diretta, segui live l'amichevole di Gasperini oggi

Ultima amichevole del precampionato per la Roma di Gian Piero Gasperini. In attesa di novità dal mercato, con la pista Rodrigo Mora che diventa sempre più complicata, i giallorossi sono ospiti in casa del Borussia Dortmund. Un'amichevole che sa tanto, tantissimo, di Champions League, in uno degli stadi più caldi d'Europa. A Roma sono rimasti Pellegrini, che non tornerà prima di un mese, Pisilli, che deve risolvere ancora il problema al polpaccio, e Wesley, distorsione alla caviglia ma, pare, di lieve entità. Di seguito, dal prepartita al fischio finale, la cronaca in tempo reale della partita. Si inizia alle 17.30.