Amichevoli
sabato 15 agosto 2026
SIGNAL IDUNA PARK
17:30
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sabato 15 agosto 2026
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Borussia Dortmund-Roma diretta, segui live l'amichevole di Gasperini oggi
Ultima amichevole del precampionato per la Roma di Gian Piero Gasperini. In attesa di novità dal mercato, con la pista Rodrigo Mora che diventa sempre più complicata, i giallorossi sono ospiti in casa del Borussia Dortmund. Un'amichevole che sa tanto, tantissimo, di Champions League, in uno degli stadi più caldi d'Europa. A Roma sono rimasti Pellegrini, che non tornerà prima di un mese, Pisilli, che deve risolvere ancora il problema al polpaccio, e Wesley, distorsione alla caviglia ma, pare, di lieve entità. Di seguito, dal prepartita al fischio finale, la cronaca in tempo reale della partita. Si inizia alle 17.30.
16:16
Borussia Dortmund-Roma, le formazioni ufficiali
BORUSSIA DORTMUND (3-4-1-2): Kobel; Mane, Bensebaini, Gadou; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Karetsas; Inacio, Guirassy.
A disp.: Sabitzer, Silva, Lerma, Drewes, Meyer, Prates, Albert, Yamamoto, Azhil, Reggiani, Riedi. All. Niko Kovac
ROMA (3-4-2-1): Svilar; N'Dicka, Mancini, Hermoso; Lulli, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, Dybala; Malen.
A disp.: De Marzi, Gollini, Koulierakis, Ziolkowski, Mannini, Reale, Molina, Ghilardi, Koné, Castro, Vaz, Morucci. All. Gian Piero Gasperini
16:07
Roma, dove vedere l'amichevole con il Borussia
La partita tra Roma e Borussia sarà visibile su Dazn. Di seguito tutte le informazioni necessarie
Signal Iduna Park, Dortmund
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