Farioli risponde secco all'avvocato di Rodrigo Mora: "Non lo aiuta con le sue parole. Io penso al gruppo". I compagni, intanto, lo salutano...

Rodrigo Mora , altra giornata di passione. A meno che, e si capirà con il passare delle ore, la Roma non decida, visti i costi e visto il muro di Villas Boas , di salutare tutti e sfilarsi dalle trattative. Gli ultimi aggiornamenti: il Porto batte 2-0 il Rio Ave in trasferta , il ragazzo, con la maglia numero 86, se ne sta 90' in panchina. I media portoghesi raccontano di abbracci e saluti particolarmente intensi con i compagni, come fosse un addio. Non si capisce se siano reali o se sia una percezione, sta di fatto che a Farioli, dopo la partita, viene chiesto della situazione del giocatore. Alla luce, soprattutto, delle parole dell'avvocato del ragazzo che ha parlato di "voglia di giocare, è la terza scelta dell'allenatore".

Rodrigo Mora alla Roma, cosa ha detto Farioli

"Ho letto anche i commenti. Alla gente piace creare narrazioni. Questa persona - ha spiegato con chiarezza Farioli, proprio per non dare adito a speculazioni - non mi ha mai parlato, non sa se Rodrigo sia la prima, la seconda o la terza opzione. Questo genere di cose non aiuta nessuno. Quando una persona vicina parla e prende certe posizioni, non mette in buona luce la persona di cui dovrebbe prendersi cura. Rodrigo Mora è stato al centro delle discussioni fin dalla scorsa stagione, soprattutto nella prima metà. C'è la voglia di creare una narrazione e una storia. Io sono qui per scegliere gli 11 titolari e chi far entrare. Quando hai giocatori come Gabri e Rodrigo nella stessa posizione, è un privilegio e devi prendere delle decisioni. Rodrigo - ha detto ancora Farioli - ha giocato quasi 2000 minuti la scorsa stagione e Gabri più o meno altrettanto. Quello che abbiamo fatto per loro, lo abbiamo fatto anche per gli altri, e tutti lo hanno accettato. In questo club e in questo gruppo in particolare, il collettivo è la priorità, perché credo davvero che non ci sia niente di più grande del Porto".