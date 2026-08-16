Farioli risponde secco all'avvocato di Rodrigo Mora: "Non lo aiuta con le sue parole. Io penso al gruppo". I compagni, intanto, lo salutano...
Rodrigo Mora, altra giornata di passione. A meno che, e si capirà con il passare delle ore, la Roma non decida, visti i costi e visto il muro di Villas Boas, di salutare tutti e sfilarsi dalle trattative. Gli ultimi aggiornamenti: il Porto batte 2-0 il Rio Ave in trasferta, il ragazzo, con la maglia numero 86, se ne sta 90' in panchina. I media portoghesi raccontano di abbracci e saluti particolarmente intensi con i compagni, come fosse un addio. Non si capisce se siano reali o se sia una percezione, sta di fatto che a Farioli, dopo la partita, viene chiesto della situazione del giocatore. Alla luce, soprattutto, delle parole dell'avvocato del ragazzo che ha parlato di "voglia di giocare, è la terza scelta dell'allenatore".
Rodrigo Mora alla Roma, cosa ha detto Farioli
"Ho letto anche i commenti. Alla gente piace creare narrazioni. Questa persona - ha spiegato con chiarezza Farioli, proprio per non dare adito a speculazioni - non mi ha mai parlato, non sa se Rodrigo sia la prima, la seconda o la terza opzione. Questo genere di cose non aiuta nessuno. Quando una persona vicina parla e prende certe posizioni, non mette in buona luce la persona di cui dovrebbe prendersi cura. Rodrigo Mora è stato al centro delle discussioni fin dalla scorsa stagione, soprattutto nella prima metà. C'è la voglia di creare una narrazione e una storia. Io sono qui per scegliere gli 11 titolari e chi far entrare. Quando hai giocatori come Gabri e Rodrigo nella stessa posizione, è un privilegio e devi prendere delle decisioni. Rodrigo - ha detto ancora Farioli - ha giocato quasi 2000 minuti la scorsa stagione e Gabri più o meno altrettanto. Quello che abbiamo fatto per loro, lo abbiamo fatto anche per gli altri, e tutti lo hanno accettato. In questo club e in questo gruppo in particolare, il collettivo è la priorità, perché credo davvero che non ci sia niente di più grande del Porto".
Porto, perché Rodrigo Mora vuole andar via
In realtà i numeri sono un po' diversi e spiegano la voglia del ragazzo di andare a giocare altrove. Rodrigo Mora ha chiuso a 1860', Gabri a 2474: ci sono 614' di differenza, cioè quasi sette partite in più. In campionato Gabri Veiga ha disputato 31 gare di cui 21 da almeno 45', Rodrigo 28 di cui solo 13 da almeno 45'. Dettagli, in ogni caso, perché il discorso di Farioli è un altro: garantire la serenità del Porto e la bontà delle sue decisioni che, nello specifico, hanno portato alla vittoria del campionato lo scorso anno e alla conquista della Supercoppa in questa stagione.
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