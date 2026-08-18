I colpi di Robinio Vaz e la speranza di una chance

ROMA - Nel laboratorio di Gasperini c'è spazio anche per Robinio Vaz , un talento grezzo che può diventare un valore aggiunto. Il francese difficilmente lascerà la Roma nelle battute finali del calciomercato. Anche perché è stato pagato 25 milioni solamente otto mesi fa e non sono previsti sconti per eventuali squadre interessate al baby prodigio. Dopo aver accarezzato l'idea di una cessione al Bologna (poi saltata nell'affare Castro-Dovbyk), l'ex Marsiglia ha provato a impressionare Gasperini nelle ultime amichevoli.

Robinio Vaz, tra ruolo e caratteristiche

Con Malen e Castro è quasi impensabile vederlo come prima punta a meno di cambi di modulo, ma il francese potrebbe tornare utile sulla trequarti dato che ha delle caratteristiche diverse rispetto ai vari Dybala, Pellegrini, Mora e Soulé. Nessuno ha il suo passo e nemmeno la sua forza. I primi mesi sono serviti per ambientarsi e prendere le misure con il calcio italiano, ma il ragazzo ha in canna i colpi per spaccare in due le partite, in particolare quelle bloccate. Basta vedere Roma-Lecce dell'anno scorso, quando decise con un guizzo una gara che sembrava stregata. Il francese si è ripresentato a Roma con una lesione di primo grado al collaterale mediale del ginocchio destro. E con un conseguente stop di una settimana abbondante in dote. Il motivo? Vaz avrebbe fatto sapere di essersi fatto male mentre stava... sciando. In piena estate. Adesso non si vuole più fermare. Come una valanga.