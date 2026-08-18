Rodrigo Mora arriva a Roma alle 16.30, la reazione di Damiano David fa impazzire i romanisti 

Rodrigo Mora alla Roma, affare fatto . Un'operazione lunghissima con il Porto , ai limiti della più classica telenovela di mercato. Un acquisto che ha fatto già impazzire i tifosi giallorossi sui social , ma non solo. Anche sostenitori "vip" come Damiano David , iconico frontman dei Maneskin, non hanno certo nascosto il loro entusiasmo per l'imminente approdo in Italia del talento lusitano.

Rodrigo Mora alla Roma, il commento social di Damiano David fa impazzire i tifosi giallorossi

Rodrigo Mora atterrerà in Italia nel pomeriggio odierno, intorno alle ore 16:30 all'aeroporto di Ciampino. Sarà il primo bagno di folla per il gioiello portoghese, che ha voluto la Roma tanto quanto Gasperini ha voluto lui. Sui social, intanto, è già Mora-mania, con i tifosi capitolini pronti a godersi le giocate e l'estro del classe 2007, capace di accumulare già presenze ed esperienza internazionale con i colori del Porto. Un predestinato, insomma. Tra coloro che hanno espresso tutta la loro gioia per la riuscita dell'operazione c'è senza dubbio il noto cantante Damiano David: "Mi metto a piangere", ha scritto con ironia su X, esultando per l'arrivo di Rodrigo Mora a Trigoria. Ora, mancano solo visite mediche e firma sul contratto.