La Roma ora ha la tentazione Leao. E Mendes è in città…

ROMA - In radio, sotto l’ombrellone, nelle piazze (reali e virtuali), sulla pista di Ciampino in attesa dello sbarco di Mora e persino sul divano di casa: c’è un solo nome in grado di accendere davvero la fantasia senza confini dei romanisti ed è quello di Rafael Leao . «Con lui sì che saremmo da scudetto», dicono in molti. È il pensiero espresso più o meno in questi toni anche da Jorge Mendes , il potente procuratore incaricato dal Milan di trovare una sistemazione al portoghese. Nelle scorse ore Leao è finito al centro dei dialoghi tra Mendes e il diesse D’Amico (ieri si sono anche visti di persona, a Roma), sempre alla ricerca di un altro colpo sulla trequarti dopo Mora, assistito dallo stesso manager. Il canale, insomma, è aperto.

Mendes offre Leao, la Roma valuta i costi

Mendes avrebbe imbeccato la Roma sulla possibilità concreta di arrivare al portoghese, il club però è spaventato dai costi. Leao è valutato 50 milioni (l’offerta per Fofana è di 35 più bonus), mentre l’ingaggio si aggira sui 7 netti. Eppure qualche pensierino sulla questione D’Amico l’ha già fatto e non è detto che non possa far trascorrere del tempo prima di muoversi più concretamente. Tantissimi tifosi, come detto, hanno benedetto questa possibilità, descrivendo Leao come l’uomo giusto per far decollare la qualità tecnica e anche l’ambizione della squadra. Certo, il carattere del ragazzo non è dei più facili, ma molti sono convinti (anche dentro Trigoria) che la cura Gasp, fatta di disciplina e rigore, possa funzionare anche con lui. Per ora resta una tentazione di fine estate, ma se è vero che il mercato è l’orizzonte del possibile... mai dire mai. ©riproduzione riservata