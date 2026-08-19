Mourinho esalta Rodrigo Mora e carica i romanisti: "Vi piacerà tanto"

I tifosi della Roma non dimenticano, e mai lo faranno, José Mourinho. Basta, ad esempio, vedere i commenti sotto ai social del Real per capire quanto affetto e quanta stima ci siano ancora nei suoi confronti. Per questo ai romanisti farà sicuramente piacere conoscere il pensiero di Mou su Rodrigo Mora: arrivato ieri a Ciampino, accolto da quasi 500 persone, oggi concluderà le visite mediche e diventerà ufficialmente un giocatore della Roma. Un investimento importante quello dei Friedkin per questo talento offensivo di cui, in Portogallo, si parla bene da anni. Chi, allora, meglio di Mourinho per raccontarlo?