Mourinho esalta Rodrigo Mora e carica i romanisti: "Vi piacerà tanto"
I tifosi della Roma non dimenticano, e mai lo faranno, José Mourinho. Basta, ad esempio, vedere i commenti sotto ai social del Real per capire quanto affetto e quanta stima ci siano ancora nei suoi confronti. Per questo ai romanisti farà sicuramente piacere conoscere il pensiero di Mou su Rodrigo Mora: arrivato ieri a Ciampino, accolto da quasi 500 persone, oggi concluderà le visite mediche e diventerà ufficialmente un giocatore della Roma. Un investimento importante quello dei Friedkin per questo talento offensivo di cui, in Portogallo, si parla bene da anni. Chi, allora, meglio di Mourinho per raccontarlo?
Mourinho: "Rodrigo Mora è uno dei maggiori talenti portoghesi"
"Rodrigo Mora è uno dei maggiori talenti del calcio portoghese - le parole del tecnico che ieri è stato presentato al Real -. Tecnicamente è fortissimo, un creativo che squilibra le partite. Secondo me piacerà tanto ai romanisti, tifosi che non dimentico mai".
Rodrigo Mora oggi, o al massimo domani se la Roma non farà in tempo a concludere le visite, sarà a disposizione di Gasperini per l'allenamento. Lunedì la panchina (almeno all'inizio) contro la Fiorentina e il primo, vero, applauso dell'Olimpico.
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