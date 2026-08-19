Rodrigo Mora ufficiale, sceglie l'86. Ma c'è un retroscena: perché è una decisione storica per la Roma
La Roma ha ufficializzato l'acquisto, a titolo definitivo, di Rodrigo Mora. Il calciatore ha scelto la maglia numero 86 e, a suo modo, è una decisione storica. Perché, stando a quanto risulta da siti specializzati, con l'assegnazione di questa maglia al giovane talento portoghese, la Roma ha assegnato tutti i numeri di maglia dall'1 al 99. Da quando? Dal 1995, da quando a un numero corrisponde per tutta la stagione il nome del giocatore. Pronti a essere smentiti nel caso ci fosse qualche numero sfuggito ai portali, è evidente come quindi la scelta di Mora di prendere l'86 sia, a suo modo, storico.
Perché Rodrigo Mora ha scelto il numero 86
Mora ha voluto tenere il numero che lo ha sempre accompagnato nella sua carriera. In Youth League ha indossato anche il 10, secondo qualcuno l'avrebbe voluto anche al Porto, ma, in realtà, ha preferito tenere questo. E alla Roma ha fatto lo stesso. Sapeva che i numeri a disposizione erano anche altri, ma ha preferito così. La Roma, dal canto suo, non ha avuto nulla da ridire. D'altronde, a Trigoria ci sono tutti i numeri disponibili per i calciatori. Tranne uno. Da 9 anni, infatti, nessuno indossa più la maglia numero 10.
Roma, dal 2017 la "10" di Totti non è più disponibile
E chissà se sarà per sempre così... Cosa succederà in futuro? Nessuno lo sa. I Friedkin hanno sempre dimostrato di essere molto attenti alla storia del club e appare difficile che possano decidere così, su due piedi. Va pure detto che il prossimo anno non ci sarà solo il centenario del club, ma anche i 10 anni dall'addio al calcio di Totti. E se fosse l'occasione per rimetterla in gioco? Nessuno lo sa, nessuno ne parla e, forse, nessuno ci pensa. Intanto Rodrigo Mora ha l'86, Dybala ha tenuto la sua 21 e non ci sono altre discussioni.
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