Rodrigo Mora ufficiale, sceglie l'86. Ma c'è un retroscena: perché è una decisione storica per la Roma

La Roma ha ufficializzato l'acquisto, a titolo definitivo, di Rodrigo Mora. Il calciatore ha scelto la maglia numero 86 e, a suo modo, è una decisione storica. Perché, stando a quanto risulta da siti specializzati, con l'assegnazione di questa maglia al giovane talento portoghese, la Roma ha assegnato tutti i numeri di maglia dall'1 al 99. Da quando? Dal 1995, da quando a un numero corrisponde per tutta la stagione il nome del giocatore. Pronti a essere smentiti nel caso ci fosse qualche numero sfuggito ai portali, è evidente come quindi la scelta di Mora di prendere l'86 sia, a suo modo, storico.

Perché Rodrigo Mora ha scelto il numero 86 Mora ha voluto tenere il numero che lo ha sempre accompagnato nella sua carriera. In Youth League ha indossato anche il 10, secondo qualcuno l'avrebbe voluto anche al Porto, ma, in realtà, ha preferito tenere questo. E alla Roma ha fatto lo stesso. Sapeva che i numeri a disposizione erano anche altri, ma ha preferito così. La Roma, dal canto suo, non ha avuto nulla da ridire. D'altronde, a Trigoria ci sono tutti i numeri disponibili per i calciatori. Tranne uno. Da 9 anni, infatti, nessuno indossa più la maglia numero 10.