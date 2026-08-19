Quanto è costato Rodrigo Mora alla Roma: le vere cifre e la spiegazione del comunicato del Porto

Ma quanto è costato - davvero - Rodrigo Mora alla Roma? A quanto ammontano le percentuali, eventuali, di rivendita? Cosa c'entra il premio di formazione Fifa? E le commissioni? Il Porto svela tutto. Il motivo: il club portoghese è quotato in borsa e ha l'obbligo di svelare tutti i dettagli contrattuali. C'è, però, bisogno di fare alcune precisazioni. Eccole.

Rodrigo Mora, perché la Roma lo ha acquistato a titolo definitivo

Il comunicato poi prosegue: "L'As Roma detiene un'opzione per acquisire fino al 50% dei diritti economici del giocatore per un importo totale di 25 milioni di euro. Anche l'FC Porto detiene un'opzione incondizionata per la vendita della percentuale di diritti economici che conserva allo stesso valore di riferimento, il che implica in questo caso l'obbligo di acquisto, da parte dell'AS Roma, della percentuale che l'FC Porto deciderà di cedere. Se la Roma non dovesse acquisire tutti i diritti economici del giocatore, il Porto avrà la possibilità di cederli integralmente, incassando potenzialmente un minimo di 50 milioni di euro, oppure, se preferisce, di mantenere una percentuale dei diritti economici, da definire, al fine di beneficiare di una futura cessione del giocatore a un prezzo potenzialmente superiore".

Questo passaggio va chiarito bene, perché non è possibile acquistare un giocatore in comproprietà. Se così fosse, come sembra evincersi in maniera superficiale da questo comunicato, alla Roma non sarebbe stato consentito depositare il contratto del ragazzo. Rodrigo Mora è tutto della Roma, a titolo definitivo. "Semplicemente" con questa formula il Porto si garantisce la possibilità di incassare in futuro, tra soldi che gli deve la Roma o futura rivendita, altri incassi fino a un massimo di 50 milioni. La chiave, quindi, è questa: "FC Porto ha raggiunto un accordo con AS Roma per il trasferimento definitivo dei diritti di registrazione sportiva". Venticinque milioni sono stati "versati" ora, e saranno messi a bilancio dall'una e dall'altra parte, gli altri 25 nei prossimi anni. In base alle varie opzioni presenti nel contratto.

La percentuale di rivendita è del 50%, come detto, ma la Roma tramite alcuni bonus nel corso degli anni può abbassare questa soglia. La Roma ha una opzione per liquidare in parte o tutto la sell-on-fee (la percentuale di rivendita, appunto) nei prossimi due anni fino a massimo di 25 milioni. Come il Porto può chiedere dopo due anni di liquidarla in parte o tutta. Quindi, ricapitolando ancora, se aumenta la parte fissa poi può diminuire la percentuale di rivendita. Insomma, un accordo molto complesso, che spiega come mai ci sia voluto così tanto per chiudere la trattativa. Di fatto, quindi, i due club scommettono sul futuro luminoso del ragazzo.

Commissioni e premio Fifa per Rodrigo Mora, tutte le cifre

Non solo: il Porto chiarisce anche che "non verrà effettuata alcuna detrazione dal meccanismo di solidarietà che sarà ricevuto, e il club dichiara che sosterrà commissioni di intermediazione pari al 10% dell'importo della transazione". Quindi commissioni a carico del Porto, che poi conclude il comunicato con un saluto e un ricordo di quanto fatto da uno dei frutti del loro vivaio: "Rodrigo Mora ha completato il suo percorso di crescita nelle giovanili del Porto e ha fatto il suo debutto da professionista nel gennaio 2023 con la squadra B, segnando cinque gol e fornendo due assist in 34 presenze. Il suo debutto in prima squadra è avvenuto nel settembre dell'anno successivo e, da allora, il centrocampista diciannovenne ha disputato 80 partite, segnato 16 gol, fornito sei assist, vinto un campionato nazionale e una Supercoppa Cândido de Oliveira. Con la conferma del trasferimento di Rodrigo Mora il Porto gli augura buona fortuna per questa nuova fase della sua carriera".