Mancini: "Perché ho detto no all'Inter. Mora? Mi ricordo due anni fa..."

"Al cuor non si comanda, la Roma me la sento dentro dal primo giorno che sono arrivato. Volevo fortemente restare con il mister e i miei compagni per essere di nuovo protagonista nel nuovo anno. Ce lo meritiamo noi, i tifosi e la società. Quando fai parte di una famiglia è difficile andarsene". Con queste parole, rilasciate ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Mancini ha parlato della sua scelta di rimanere alla Roma in estate, rifiutando l'offerta dell'Inter.

Mancini: "Non vediamo l'ora di giocare in Champions League" Mancini è così rimasto alla Roma, dove è uno dei leader dello spogliatoio, e continuerà a esserlo anche nella stagione del ritorno in Champions League. "Per me sarà la prima volta, era qualcosa che cercavamo da anni. Non vediamo l'ora di partecipare a questa bellissima competizione". Questo fine settimana inizia il campionato, con la Roma che ospiterà la Fiorentina. Sulla Serie A che sarà, il difensore ha dichiarato: "Non mi piace fare le classifiche. L'Inter parte sempre come favorita, poi ci sono tante squadre che daranno l'anima per fare un campionato tosto, tra cui anche noi. Dobbiamo pensare partita dopo partita ragionando da squadra. L'idea è quella di migliorarsi sempre e non accontentarsi".