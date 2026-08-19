L'avvocato di Rodrigo Mora svela un retroscena inedito: "La Roma non si fidava del Porto poi venerdì..."

Il legale: "Ciò che conta è la certezza che, anche in un mondo in cui tutti diffidano di tutti, c'è ancora spazio per una promessa fatta" 

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Pubblicato il 19.08.2026, 15:25

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La trattativa tra la Roma e il Porto per Rodrigo Mora era morta e sepolta fino a pochi giorni fa, ma poi è arrivata la fumata bianca con l'ufficialità. A svelare un retroscena inedito è l'avvocato del baby talento, Luís Miguel Henrique, che ha scritto un articolo su Record, sottolineando tutti i passaggi che hanno portato alla fumata bianca, un po' inaspettatamente: "La verità è che mercoledì scorso, quando il mio telefono squillò e mi misi in viaggio verso Porto, il dossier Rodrigo Mora era clinicamente morto. La Roma non si fidava del Porto. Il giocatore e la sua famiglia erano inquieti, e persino Jorge Mendes non riusciva a comprendere appieno cosa fosse successo nelle 48 ore precedenti. Tre fattori di sfiducia, un unico punto di collisione: l'impossibilità di concludere un affare che, alla luce della teoria dei giochi, era razionalmente irrealizzabile".

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Il segnale alla Roma

"Ho creduto alla parola data e il mio impegno era solo quello di "costruire ponti", con l'espressa garanzia di non essere andato a Porto per scontrarmi o intentare cause legali (almeno non in quella fase). Ho "incrociato la strada" con quella parola che avevo ricevuto. Ho assicurato a tutti che, se le condizioni del Porto fossero state soddisfatte, non ci sarebbero stati ulteriori passi indietro. Venerdì, era necessario mandare un segnale agli americani della Roma e a Gasperini: l'operazione non era saltata".

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Ancora: "L'unica cosa impensabile era che Rodrigo rimanesse un altro anno al Porto con quell'allenatore, venendo lentamente "ucciso" senza mai giocare. Il resto era questione di strategia negoziale".

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