L'avvocato di Rodrigo Mora svela un retroscena inedito: "La Roma non si fidava del Porto poi venerdì..."
La trattativa tra la Roma e il Porto per Rodrigo Mora era morta e sepolta fino a pochi giorni fa, ma poi è arrivata la fumata bianca con l'ufficialità. A svelare un retroscena inedito è l'avvocato del baby talento, Luís Miguel Henrique, che ha scritto un articolo su Record, sottolineando tutti i passaggi che hanno portato alla fumata bianca, un po' inaspettatamente: "La verità è che mercoledì scorso, quando il mio telefono squillò e mi misi in viaggio verso Porto, il dossier Rodrigo Mora era clinicamente morto. La Roma non si fidava del Porto. Il giocatore e la sua famiglia erano inquieti, e persino Jorge Mendes non riusciva a comprendere appieno cosa fosse successo nelle 48 ore precedenti. Tre fattori di sfiducia, un unico punto di collisione: l'impossibilità di concludere un affare che, alla luce della teoria dei giochi, era razionalmente irrealizzabile".
Il segnale alla Roma
"Ho creduto alla parola data e il mio impegno era solo quello di "costruire ponti", con l'espressa garanzia di non essere andato a Porto per scontrarmi o intentare cause legali (almeno non in quella fase). Ho "incrociato la strada" con quella parola che avevo ricevuto. Ho assicurato a tutti che, se le condizioni del Porto fossero state soddisfatte, non ci sarebbero stati ulteriori passi indietro. Venerdì, era necessario mandare un segnale agli americani della Roma e a Gasperini: l'operazione non era saltata".
Ancora: "L'unica cosa impensabile era che Rodrigo rimanesse un altro anno al Porto con quell'allenatore, venendo lentamente "ucciso" senza mai giocare. Il resto era questione di strategia negoziale".
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS