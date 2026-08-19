L'avvocato di Rodrigo Mora svela un retroscena inedito: "La Roma non si fidava del Porto poi venerdì..."

La trattativa tra la Roma e il Porto per Rodrigo Mora era morta e sepolta fino a pochi giorni fa, ma poi è arrivata la fumata bianca con l'ufficialità. A svelare un retroscena inedito è l'avvocato del baby talento, Luís Miguel Henrique, che ha scritto un articolo su Record, sottolineando tutti i passaggi che hanno portato alla fumata bianca, un po' inaspettatamente: "La verità è che mercoledì scorso, quando il mio telefono squillò e mi misi in viaggio verso Porto, il dossier Rodrigo Mora era clinicamente morto. La Roma non si fidava del Porto. Il giocatore e la sua famiglia erano inquieti, e persino Jorge Mendes non riusciva a comprendere appieno cosa fosse successo nelle 48 ore precedenti. Tre fattori di sfiducia, un unico punto di collisione: l'impossibilità di concludere un affare che, alla luce della teoria dei giochi, era razionalmente irrealizzabile".