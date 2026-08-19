"Il mio idolo", Rodrigo Mora è già pazzo di Dybala: la prima intervista da giocatore della Roma
"Durante la mia infanzia sono cresciuto vedendo Dybala e ora poter giocare con lui è qualcosa di molto gratificante. Ho molta voglia di giocare con lui e conoscerlo". Lo ha detto il nuovo acquisto della Roma, Rodrigo Mora, ufficializzato oggi dopo l'operazione conclusa con il Porto, nella sua prima intervista ai media ufficiali giallorossi. "Ho molta voglia di lavorare con Gasperini - ha aggiunto -. Penso che a lui piacciano molto i numeri 10 e a me piace giocare in quel ruolo", ha aggiunto il 19enne portoghese che non vede l'ora di debuttare in Champions League: "È qualcosa che ho sempre sognato, so di essere giovane ma era un mio obiettivo. Non vedo l'ora di scendere in campo".
"Quando giocai contro la Roma rimasi impressionato dal rumore dello stadio"
Lunedì prossimo contro la Fiorentina vedrà l'Olimpico, uno stadio che ha già avuto modo di vivere nel 2025 con la maglia del Porto: "In quella partita i tifosi mi colpirono per la loro passione e per il rumore. Quella è stata una partita difficile in cui la Roma ha vinto, ma ciò che mi ha impressionato di più sono stati i tifosi". Mora ha scelto il numero 86: "L'ho scelto a 15 anni nella squadra B del Porto e non l'ho più cambiato. Penso che anche ai tifosi del Porto piacesse questo numero e credo che continuerò a indossarlo almeno per qualche anno ancora".
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