"Il mio idolo", Rodrigo Mora è già pazzo di Dybala: la prima intervista da giocatore della Roma

"Durante la mia infanzia sono cresciuto vedendo Dybala e ora poter giocare con lui è qualcosa di molto gratificante. Ho molta voglia di giocare con lui e conoscerlo". Lo ha detto il nuovo acquisto della Roma, Rodrigo Mora, ufficializzato oggi dopo l'operazione conclusa con il Porto, nella sua prima intervista ai media ufficiali giallorossi. "Ho molta voglia di lavorare con Gasperini - ha aggiunto -. Penso che a lui piacciano molto i numeri 10 e a me piace giocare in quel ruolo", ha aggiunto il 19enne portoghese che non vede l'ora di debuttare in Champions League: "È qualcosa che ho sempre sognato, so di essere giovane ma era un mio obiettivo. Non vedo l'ora di scendere in campo".