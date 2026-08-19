Febbre da Champions per i tifosi della Roma: è vendita record per gli abbonamenti

Febbre da Champions League per i tifosi della Roma : è vendita record per gli abbonamenti . Ne sono stati già sottoscritti oltre 35mila e 26mila persone si sono messe in coda con la partenza della vendita libera, che è iniziata oggi, mercoledì 19 agoso, alle 15, e proseguirà, salvo sold out, fino alle 18 del 26 agosto.

Sette anni di attesa, quelli dopo cui giallorossi sono tornati nella competizione più importante per club in Europa, hanno scatenato una incredibile caccia al titolo d'ingresso stagionale. Nessuno ha intenzione di perdersi neppure una partita della Fase Campionato della Champions , alla quale la Roma prenderà parte per la prima volta nella sua storia.

Febbre da Champions, Roma verso il sold out

Un primo dato, più che indicativo sul tipo di voglia di Roma in Champions che c'è, era stato registrato a partire dal 12 agosto: quando chi aveva il diritto di prelazione e gli abbonati in campionato avevano avuto la possibilità di prentore il proprio posto. Un'adesione massiccia. Il dato aggiornato tra la prima fase e le prime ore dall'apertura della fase di vendita libera è di oltre 35mila abbonamenti venduti: si vola, dunque, verso il tetto massimo dei 40mila, complice una fila enorme che aspetta di essere smaltita.

Sorteggio Champions League: quando e dove si terrà, Roma in seconda fascia

Il sorteggio del calendario della Roma e di tutte le altre partecipanti alla Fase Campionato è in programma 27 agosto 2026 a Monte Carlo. La Roma sarà inserita in seconda fascia. La League Phase della Champions League 2026/27 si articolerà in otto giornate: la prima il 8-10 settembre 2026, la seconda il 13-14 ottobre, la terza il 20-21 ottobre, la quarta il 3-4 novembre, la quinta il 24-25 novembre e la sesta l'8-9 dicembre 2026. Si riparte poi a gennaio 2027 con la settima giornata il 19-20 gennaio e l'ottava il 27 gennaio. Al termine della League Phase, i sorteggi dei playoff sono programmati per 29 gennaio 2027, con le partite che si giocheranno tra il 16-17 febbraio e il 23-24 febbraio 2027. I sorteggi degli ottavi di finale sono fissati per il 26 febbraio e le squadre scenderanno in campo il 9-10 e il 16-17 marzo 2027. L'appuntamento per la finale è già fissato per il 5 giugno 2027 al Metropolitano di Madrid, che ospiterà la sua seconda finale di Champions League dopo quella del 2019.