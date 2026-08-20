Olimpico, corsa al biglietto per Roma-Fiorentina: spuntano 5 mila biglietti in più

C’è ancora posto all’Olimpico per Roma-Fiorentina di lunedì sera, anche se sono già circa 62 mila gli spettatori con un biglietto in mano. La decisione delle autorità di pubblica sicurezza di vietare la trasferta ai tifosi viola residenti a Firenze e provincia - scelta figlia degli incidenti del 18 gennaio scorso sull’A1 tra gli ultras giallorossi e quelli toscani - permette al club padrone di casa di mettere a disposizione dei suoi fan un intero settore: si tratta del distinto nord-ovest, quello tradizionalmente dedicato agli ospiti.

Corsa al biglietto per Roma-Fiorentina La corsa al biglietto “extra” è già partita oggi pomeriggio alle ore 16 e proseguirà fino a esaurimento posti. Sono circa 5 mila i tagliandi a disposizione. Il sold out è dietro l’angolo: l’Olimpico sarà dunque interamente giallorosso per il debutto in campionato di Rodrigo Mora e compagni.