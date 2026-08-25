Roma, c'è un piccolo Castro in arrivo: l'emozionante annuncio social dell'attaccante e della moglie Augustina

Roma, festa doppia per Castro all'Olimpico

Un match a cui l'attaccante argentino ha preso parte con la sua maglia numero 9, entrando al 68' al posto di Malen e facendo così il suo debutto ufficiale con la maglia della Roma, che per strapparlo al Bologna e portarlo nella Capitale ha sborsato 35 milioni di euro (più bonus e 10% garantito sull’eventuale futura rivendita, con un quinquennale da 2 milioni a stagione per lui che voleva solo il giallorosso e per coronare il suo sogno ha pagato a sue spese il biglietto del treno).

L'annuncio social dell'attaccante e della moglie

E dopo aver festeggiato con i compagni e i tifosi la strepitosa vittoria contro la Fiorentina, ha posato insieme alla moglie Augustina Gonzalez (che ha sposato lo scorso aprile) al centro del campo per una foto pubblicata poi su Instagram, a corredo di un emozionante annuncio: "Siamo molto felici di poter dire che la nostra piccola famiglia si allarga. Ansiosi ed emozionati di averti già con noi!. Ti aspettiamo" ha scritto la coppia, rivelando di aspettare un figlio e allegando al messaggio un cuoricino azzurro e altre due foto, una del test di gravidanza positivo e un'altra dell'ecografia che ritrare il baby Castro in arrivo.