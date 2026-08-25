Oosterwolde alla Roma, l'olandese è arrivato a Ciampino: foto, video e i dettagli del contratto

Jayden Quinn Oosterwolde è pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Questa mattina alle 11.40 l’ormai ex difensore del Fenerbahçe è sbarcato all’aeroporto di Ciampino accolto dai tifosi oltre naturalmente da una delegazione del club che lo ha accompagnato a svolgere le visite mediche di rito prima della firma sul contratto. Sorridente, il giocatore è arrivato con un volo privato proveniente da Amsterdam dove l’olandese ha fatto tappa per un giorno dopo l’addio a Istanbul.

Calciomercato Roma Oosterwolde è arrivato a Ciampino: selfie e autografi con la sciarpa della Roma Guarda la gallery L’operazione con il Fenerbahçe è stata costruita sulla formula del prestito oneroso a un milione con diritto di riscatto fissato a 16 milioni, che potrà trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni: obiettivi personali, piazzamento finale della Roma in campionato e soprattutto avanzamento nella fase a eliminazione diretta della Champions. Il giocatore sta recuperando da un infortunio muscolare e potrà essere pronto in un paio di settimane.