Oosterwolde alla Roma, l'olandese è arrivato a Ciampino: foto, video e i dettagli del contratto
Jayden Quinn Oosterwolde è pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Questa mattina alle 11.40 l’ormai ex difensore del Fenerbahçe è sbarcato all’aeroporto di Ciampino accolto dai tifosi oltre naturalmente da una delegazione del club che lo ha accompagnato a svolgere le visite mediche di rito prima della firma sul contratto. Sorridente, il giocatore è arrivato con un volo privato proveniente da Amsterdam dove l’olandese ha fatto tappa per un giorno dopo l’addio a Istanbul.
Oosterwolde alla Roma, i dettagli
Attesa per la firma sul contratto: quattro anni, più uno legato a bonus, con uno stipendio da 1,6 milioni netti a stagione. Un rinforzo prezioso per un reparto che adesso può considerarsi completo. Oosterwolde è infatti capace di giocare centrale e terzino sinistro: duttilità, fisicità e una soluzione in più dalla panchina per Gasperini.
L’operazione con il Fenerbahçe è stata costruita sulla formula del prestito oneroso a un milione con diritto di riscatto fissato a 16 milioni, che potrà trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni: obiettivi personali, piazzamento finale della Roma in campionato e soprattutto avanzamento nella fase a eliminazione diretta della Champions. Il giocatore sta recuperando da un infortunio muscolare e potrà essere pronto in un paio di settimane.
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