La Roma è ripartita, Dybala straordinario per qualità e condizione atletica

Ricomincio da tre. Tre assist, tre pennellate di calcio, tre passaggi decisivi per mandare in porta Malen e regalare alla Roma una partenza da tre punti. Paulo Dybala ricomincia soprattutto dalla qualità, dalla classe e da una condizione atletica che forse non era mai stata così spumeggiante da quando veste la maglia giallorossa. La quinta stagione nella Capitale comincia nel modo migliore possibile: con la Joya protagonista assoluta e con Gasperini che si gode il giocatore per il quale ha lottato con le unghie e con i denti per il rinnovo, arrivato con due mesi di ritardo rispetto alla fine dello scorso campionato, ma con un lieto fine che adesso vale già una vittoria importantissima.

Dybala è stato ovunque. E Gasperini se lo coccola Dybala ha inventato calcio con la solita qualità, aggiungendo anche velocità, intensità, ritmo, corsa, continuità. E soprattutto una lucidità impressionante dal primo al suo ultimo minuto in campo. Quella di un ragazzino, quella del miglior Dybala visto nella Juve. Assist, giocate in avanti, recuperi all’indietro, una regia senza pari. Non soltanto all’Olimpico, ma per quello che ha mostrato anche in Serie A. Dybala è stato ovunque: ha acceso la manovra, ha illuminato Malen e ha dato alla Roma quella fantasia che può diventare decisiva nel corso della stagione. E Gasperini, naturalmente, se lo coccola. Le sue parole sono un’investitura in piena regola: «È un ragazzo che ha 32 anni ed è nel pieno della maturità fisica e tecnica. Ancora oggi è tra i primissimi giocatori più forti se non il primo del nostro campionato. È un giocatore straordinario, di livello assoluto e mondiale».