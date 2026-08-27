Galantic: "Gasperini esigente? I vincenti sono così. Vigili sul mercato fino alla fine"

Le parole del Ceo della Roma dopo il sorteggio della League Phase della Champions: ecco cosa ha detto

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Pubblicato il 27.08.2026, 19:39 (Aggiornato il 27.08.2026, 19:46)

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Dopo sette anni, la Roma torna sul palcoscenico europeo più importante. I giallorossi sono stati tra i protagonisti della cerimonia del sorteggio della League Phase della Champions. A rappresentare la Roma al Grimaldi Forum c'era il Ceo del club John Galantic, annunciato lo scorso luglio. "Grande emozione, comincio con il commento più banale possibile: sono tutte sfide difficili", ha affermato ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio. "Ci sono delle sfide appassionanti, sarà bellissimo per i nostril tifosi, per la squadra. Saremo pronti".

 

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Champions League, Galantic dopo il sorteggio: "Sarà speciale affrontare Mourinho. Tante sfide appassionanti"

La Roma dalla prima fascia ha pescato il Real Madrid e ritroverà una figura speciale come José Mourinho: "Speciale affrontarlo, come tutte le altre gare". Da fine luglio, Galantic ha affrontato delle settimane cruciali in casa Roma e ha iniziato il suo lavoro subito in quarta: "Io sono tifosissimo da piccolo della Roma: questo è più di un lavoro è passione, sono onorato. Il primo mese è stato un battesimo di fuoco con il calciomercato, il ritiro e l'inizio stagione". 

 

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Galantic prosegue: "La parte commerciale è importante ma con la parte sportive si butta benzina sul fuoco". Infine un commento sugli ultimi giorni di mercato e sulle eventuali operazioni dei giallorossi: "I vincenti sono sempre esigenti, vediamo se ci saranno opportunità. Gasperini è contento dei giocatori arrivati, siamo più forti dell'anno scorso. Bisogna ringraziare i tifosi, la squadra, Gasperini, lo staff. La Roma in Champions ci deve stare sempre". 

 

 

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