Balerdi sbarca a Ciampino, arriva alla Roma in prestito: le cifre dell'affare con il Marsiglia

Leaonardo Balerdi è a Roma. L’argentino è appena atterrato a Ciampino, dove ad attenderlo c’erano una decina di tifosi. Il bagno di folla che ha accolto Rodrigo Mora e, prima ancora, Molina, stavolta non si è visto, forse anche a causa del weekend e dello scarso preavviso con cui è stato comunicato dal club giallorosso l’orario dello sbarco. Fatto sta che Balerdi approda in giallorosso con l’idea di imporsi e di giocarsi una maglia da titolare dentro uno dei reparti più solidi e meno battuti d’Europa. La Roma lo ha preso dal Marsiglia in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto a 15 che diventerà obbligo al verificarsi di alcune condizioni. Soltanto dopo il centrale firmerà un accordo fino al 2031.