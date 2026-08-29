Balerdi sbarca a Ciampino, arriva alla Roma in prestito: le cifre dell'affare con il Marsiglia
Leaonardo Balerdi è a Roma. L’argentino è appena atterrato a Ciampino, dove ad attenderlo c’erano una decina di tifosi. Il bagno di folla che ha accolto Rodrigo Mora e, prima ancora, Molina, stavolta non si è visto, forse anche a causa del weekend e dello scarso preavviso con cui è stato comunicato dal club giallorosso l’orario dello sbarco. Fatto sta che Balerdi approda in giallorosso con l’idea di imporsi e di giocarsi una maglia da titolare dentro uno dei reparti più solidi e meno battuti d’Europa. La Roma lo ha preso dal Marsiglia in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto a 15 che diventerà obbligo al verificarsi di alcune condizioni. Soltanto dopo il centrale firmerà un accordo fino al 2031.
Balerdi alla Roma, visite mediche e firma
Balerdi si sta già dirigendo nella struttura medica di riferimento della Roma per effettuare le visite mediche di rito, un passaggio tutt’altro che banale come ha insegnato la vicenda recente di Oosterwolde. Poi si recherà a Trigoria per firmare il contratto. Anche Balerdi è reduce da un infortunio che lo ha costretto a saltare il Mondiale, il suo caso però è ben diverso tanto da essere già utilizzabile nonostante un precampionato vissuto ai margini del gruppo dell’OM.
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