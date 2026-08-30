Retroscena Roma: così è nato il blitz per l'ex nemico De Roon dopo una telefonata con Gasperini

C'è stato un tempo, neppure troppo lontano, in cui tra Marten De Roon e la Roma non scorreva proprio buon sangue. Tweet al veleno, foto con il dito medio, continui richiami al fatto di essere di Rotterdam che con i giallorossi, vedi Feyenoord, hanno un'accesa rivalità. Tutto questo, ora, fa parte del passato. De Roon sbarca oggi alle 12.10 a Fiumicino: dopo 445 presenze in 10 stagioni il capitano dell'Atalanta lascia Bergamo e cambia vita.

Retroscena Roma, come si è arrivati a De Roon Che De Roon considerasse chiuso il suo bellissimo ciclo all'Atalanta era cosa nota. Non a caso stava parlando con il Bologna. Gasperini, però, gli ha chiesto di temporeggiare. La Roma lo voleva, lui lo voleva: 35 anni, 358 partite insieme, per l'allenatore della Roma l'olandese è un fedelissimo. A centrocampo, in difesa, fuori dal campo: ovunque. Insieme. Hanno portato l'Atalanta stabilmente in alto e hanno vinto un'Europa League. Chiuso dal ritorno di Kessie, De Roon, che pure ha incassato uno striscione dei tifosi che ne chiedevano la permanenza, ha aspettato che la Roma si accordasse con il Lipsia per cedere El Aynaoui. Serviva fare spazio. Contestualmente, una volta che nella serata di sabato da Trigoria è arrivata la chiamata decisiva, De Roon ha informato l'Atalanta, la società di cui è recordman di presenze. Che, pare, lo libererà sostanzialmente gratis.