Convocati Roma, le scelte di Gasperini per Lecce: c'è Balerdi, Robinio Vaz assente

Il nuovo difensore subito a disposizione del tecnico a differenza di De Roon, out l'attaccante ed El Aynaoui (entrambi in uscita): tutti i dettagli

2 min

Pubblicato il 30.08.2026, 17:41

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ROMA - In attesa che si chiuda la sessione estiva di calciomercato (alle ore 20 di martedì 1° settembre lo stop alle trattative) la Roma è pronta a rituffarsi sul campionato e, dopo il vittorioso esordio contro la Fiorentina all'Olimpico, va a caccia del bis sul campo del Lecce nel match della 2ª giornata di Serie A in programma domani (lunedì 31 agosto, ore 18:30).

 

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Roma con Balerdi ma senza De Roon, out El Aynaoui e Vaz

Nella lista dei convocati diramata dal tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini alla vigilia non ci sono l'attaccante Robino Vaz (che piace agli inglesi dell'Hull City) e il centrocampista El Aynaoui (in uscita con destinazione Lipsia). Prima chiamata invece per Balerdi, nuovo difensore arrivato alla Roma dal Marsiglia, mentre per la mediana non è ancora a disposizione De Roon (che la Roma ha preso nelle ore scorse dall'Atalanta).

 

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I convocati di Gasperini per la trasferta di Lecce

Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini.
Difensori: Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, Koné, Pisilli, Mora.
Attaccanti: Castro, Malen, Soulé, Dybala.

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