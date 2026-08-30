Roma, De Roon è ufficiale: raggiungerà la squadra a Lecce

Ora è ufficiale: Marten De Roon è un nuovo giocatore della Roma . Il centrocampista olandese va a rinforzare il centrocampista giallorosso e ritrova Gian Piero Gasperini , con cui ha già lavorato e vinto con la maglia dell' Atalanta . Il calciatore, tra l'altro, verrà subito convocato per Lecce-Roma e raggiungerà quindi la squadra in Puglia.

De Roon è un nuovo giocatore della Roma: il comunicato ufficiale

Questo il comunicato: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Marten De Roon dall'Atalanta. L'operazione si conclude con l'acquisto a titolo definitivo. Il centrocampista ha collezionato 445 partite ufficiali con la squadra bergamasca, segnando 23 gol. In 44 presenze complessive con la nazionale olandese, vanta due partecipazioni ai Mondiali (2022 e 2026). De Roon ha scelto la maglia numero 15. Benvenuto a Roma, Marten!". Operazione da circa un milione, che dovrebbe essere garantito da bonus: alcuni molto semplici, altri più complicati. L'ormai ex capitano del club bergamasco ha lasciato la squadra di cui era capitano e recordman di presenze dopo l'arrivo di Kessie. Contestualmente, il club giallorosso sta per salutare El Aynaoui, pronto ad approdare al Lipsia in Bundesliga.