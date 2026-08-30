Roma, De Roon è ufficiale: raggiungerà la squadra a Lecce
Ora è ufficiale: Marten De Roon è un nuovo giocatore della Roma. Il centrocampista olandese va a rinforzare il centrocampista giallorosso e ritrova Gian Piero Gasperini, con cui ha già lavorato e vinto con la maglia dell'Atalanta. Il calciatore, tra l'altro, verrà subito convocato per Lecce-Roma e raggiungerà quindi la squadra in Puglia.
De Roon è un nuovo giocatore della Roma: il comunicato ufficiale
Questo il comunicato: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Marten De Roon dall'Atalanta. L'operazione si conclude con l'acquisto a titolo definitivo. Il centrocampista ha collezionato 445 partite ufficiali con la squadra bergamasca, segnando 23 gol. In 44 presenze complessive con la nazionale olandese, vanta due partecipazioni ai Mondiali (2022 e 2026). De Roon ha scelto la maglia numero 15. Benvenuto a Roma, Marten!". Operazione da circa un milione, che dovrebbe essere garantito da bonus: alcuni molto semplici, altri più complicati. L'ormai ex capitano del club bergamasco ha lasciato la squadra di cui era capitano e recordman di presenze dopo l'arrivo di Kessie. Contestualmente, il club giallorosso sta per salutare El Aynaoui, pronto ad approdare al Lipsia in Bundesliga.
I numeri di De Roon con l'Atalanta
Il classe 1991 saluta l'Atalanta dopo dieci stagioni: arrivato nel 2015 (nel mezzo un'annata al Middlesbrough) ha collezionato un totale di 445 presenze, 23 gol e 32 assist vincendo l'Europa League nel 2024 pur non giocando la finale per infortunio.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS