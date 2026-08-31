Uno sguardo rivolto al futuro e una doverosa precisazione sul passato. Nella sua prima intervista da giocatore della Roma Merten De Roon ricorda l'episodio accaduto al termine di Atalanta-Roma del 2023, quando sul suo profilo social apparve una foto emblematica: il centrocampista (pochi giorni dopo il successo dei giallorossi contro il Feyenoord, squadra nella quale è cresciuto calcisticamnete) pubblicò una sua immagina con il dito medio della mano sinistra alzato e la scritta: "Quando hai le tue radici a Rotterdam e batti la Roma”.

De Roon e il post dopo Atalanta-Roma, la spiegazione

De Roon, ai microfoni ufficiali del club giallorosso, ha spiegato: “Io sono uno che gioca sempre sui social, anche se ora mi sto dando dei limiti. Li gestisco insieme a degli amici. Ecco, in quell’occasione il limite l’ho superato. Ma devo raccontarvi una cosa: quel post non l’ho autorizzato perché ero impegnato in delle interviste post partita, è l’unica volta che è capitato un incidente di questo tipo", ha ribadito. "Voglio dimostrare in campo di saper andare oltre, darò tutto per la maglia. Non vedo l’ora di giocare all’Olimpico davanti a voi, so che sarà speciale e spero che verrò accolto bene”.